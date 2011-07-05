11 واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین قزوین آماده بهره برداری است

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این واحدها در زمینه های ساخت و تولید انواع تسمه، روغن صنعتی، کفی چادری، یخچال کمپرسی های تانکردار، مونتاژ دوچرخه و تجهیزات بدنسازی، صندلی خودرو، مونتاژ مانیتور و تلویزیون، تابلوهای برق و کمپرسورهای هوا، نوار چسب، گاردریل و تجهیزات جاده ای و چاپ بر روی بنر و فلکس فعالیت می کنند.

وی از احداث 119 واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین خبر داد و افزود: با تکمیل و راه اندازی این واحدها که در حال حاضر مراحل مختلف اجرایی را پشت سر می گذرانند برای حدود هفت هزار نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین همچنین از واگذاری حدود 95 هزار مترمربع زمین به منظور احداث واحدهای تولیدی در حال اجرا در شهرک صنعتی کاسپین خبر داد و گفت: واحدهای فعال این شهرک صنعتی هم اکنون در زمینی به وسعت 79 هزار متر مربع مستقر و مشغول به تولید هستند.

ناصحی با اعلام اینکه 83 واحد تولیدی فعال در شهرک صنعتی کاسپین مستقر شده اند یادآور شد: سه هزار و 602 نفر به طور مستقیم در واحدهای فعال این شهرک صنعتی مشغول به کار هستند.

شهرک صنعتی کاسپین از توابع شهرستان آبیک، در 30 کیلومتری آزاد راه قزوین، کرج واقع شده است

استان قزوین هم اکنون شش شهرک و دو ناحیه فعال صنعتی دارد که در آنها 476 واحد تولیدی مستقر شده اند.