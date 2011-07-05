  1. استانها
  2. البرز
۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۷:۰۳

طی ماه گذشته؛

کاهش سه درصدی مصرف بنزین در البرز

کاهش سه درصدی مصرف بنزین در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مصرف بنزین در استان البرز در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل3.2 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت 61 میلیون و 565 هزار لیتر بنزین در این استان به مصرف رسید. همچنین در این مدت سه میلیون و 324 هزار لیتر بنزین سوپر در استان البرز مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.8درصد کاهش دارد.

مدیریت در مصرف و افزایش قیمت این فرآورده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل علت این کاهش است.

در ماه گذشته همچنین یک میلیون و 123 هزار لیتر نفت سفید در این استان مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.5 درصد کاهش دارد.

همچنین طی مدت یاد شده 28 میلیون و 712 لیتر نفت گاز در استان البرز مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو درصد کاهش داشته است.
 
در خرداد ماه سال جاری 7 میلیون و 790 هزار لیتر نیز نفت کوره در این استان مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 47.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در همین مدت 53 میلیون و 532 هزار لیتر نفت گاز نیروگاهی نیز به صرف رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 106.1 درصد افزایش یافته است.

اکنون 48 جایگاه سوخت بنزین، 24 جایگاه گاز سی ان جی در استان البرز فعال است.
کد مطلب 1351367

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها