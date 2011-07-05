کاهش سه درصدی مصرف بنزین در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت 61 میلیون و 565 هزار لیتر بنزین در این استان به مصرف رسید. همچنین در این مدت سه میلیون و 324 هزار لیتر بنزین سوپر در استان البرز مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.8درصد کاهش دارد.



مدیریت در مصرف و افزایش قیمت این فرآورده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل علت این کاهش است.



در ماه گذشته همچنین یک میلیون و 123 هزار لیتر نفت سفید در این استان مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.5 درصد کاهش دارد.

همچنین طی مدت یاد شده 28 میلیون و 712 لیتر نفت گاز در استان البرز مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو درصد کاهش داشته است.



در خرداد ماه سال جاری 7 میلیون و 790 هزار لیتر نیز نفت کوره در این استان مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 47.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.



در همین مدت 53 میلیون و 532 هزار لیتر نفت گاز نیروگاهی نیز به صرف رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 106.1 درصد افزایش یافته است.



اکنون 48 جایگاه سوخت بنزین، 24 جایگاه گاز سی ان جی در استان البرز فعال است.