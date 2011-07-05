عباس جوهری در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات وزارت تعاون در زمینه حمایت از توانمند سازی تعاونی های نیمه فعال و راکد گفت: اینکه بگوییم یکسری تعاونی نیمه فعال و یا در دست اجرا داریم، خود یک موضوعی است که در سایر بخشهای اقتصادی خصوصی و دولتی نیز این نوع مشکلات وجود دارد.

مدیرکل تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون اظهار داشت: هم اکنون تعاونی هایی نیز در سایر بخشها از جمله صنعت وجود دارند که به حالت راکد و نیمه فعال درآمده اند که تابعی از شرایط اقتصادی کل کشور است و در این بخش تفاوتی بین تعاونی و غیرتعاونی وجود ندارد.

جوهری ادامه داد: اگر در کشور رونق اقتصادی تقویت شود قطعا تاثیرات آن در بخش تعاون نیز نمودار خواهد شد و اگر هم نباشد تعاونی ها نیز متاثر می شوند و نمی توان گفت که چون بنگاه تعاونی است پس نیمه راکد و نیمه فعال خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون اادامه داد: در هر حال آماری که برخی دستگاه ها از جمله صنایع در زمینه فعالیت تعاونی ها ارائه می کنند نشان دهنده فعالیت زیر ظرفیت برخی واحدها است.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه اشتغال نیز ایجاد تعاونی های جدید توسط وزارت تعاون برای دستیابی به پیش بینی برنامه هدف گذاری شده است.

به گفته جوهری، بحث ایجاد 1 میلیون شغل نیز توسط وزارت تعاون در قالب یک برنامه ارائه شده به دولت دنبال می شود که منوط به فراهم شدن یک سری پیش شرط ها و امکانات است. به صورت کلی در این بخش ظرفیت های فراوانی وجود دارد.

مدیرکل تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون اظهار داشت: ایجاد اشتغال از طریق تعاونی های صنایع دستی فعال در سنگ های قیمتی نیز در قالب یک سند مشترک همکاری بین صنایع دستی و وزارت تعاون آماده شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون از وجود 30 هزار شغل در زمینه سنگ های قیمتی در کشور سخن گفت و افزود: بنابراین از صنایع کوچک می توان در زمینه های مختلف شغل ایجاد کرد و برنامه هایی نیز در دست وزارت تعاون وجود دارد که البته نیاز به کمک همه جانبه دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط است.