برنامه دومين روز نمايش فيلمهاي جشنواره پليس

به گزارش خبرگزاري مهر در اين روز در سينما ايران 1 به ترتيب از ساعت 30/9 فيلمهاي پسرعمو (آلن كورنو)، كودك و سرباز (رضا ميركريمي)، دختر شيريني فروش (ايرج طهماسب) و در بخش مسابقه فيلمهاي كوتاه 6 اثر، در بخش مسابقه فيلم هاي كوتاه بين المللي 5 اثر از كشور هاي فرانسه ، آلمان ، انگلستان و فنلاند ، در بخش مسابقه آثار 110 ثانيه اي 14 اثر به نمايش درخواهد آمد.

سينما فلسطين 2:

همچنين در مجموعه سينما فلسطين سالن شماره 2، به ترتيب از ساعت 10 الي 12 پنج اثر از فيلمهاي كوتاه بين المللي و از ساعت 12 الي 14 فيلمهاي كارآگاه لاواردين (كلود شابرول) ، عزيزم من كوك نيستم (محمد رضا هنرمند)، تاجر ماسه (پيرسالواروري) ، ميزگرد فيلم هاي 110 ثانيه اي ، از ساعت 20 الي 22 ميزگرد كارگرداني ، فيلمنامه نويسي فيلم هاي پليسي با حضور صاحب نظران داخلي و خارجي برنامه روز چهارشنبه سينما فلسطين است.

سينما فلسطين 3:

همچنين در ادامه برنامه هاي روز دوم، در مجموعه سينما فلسطين و سالن شماره 3 از ساعت 30/10 در بخش آثار 110 ثانيه اي 73 اثر، و از ساعت 30/12 فيلمهاي ضربه سوم (عماد اسدي) نابخشوده (ايرج قادري) ، تهاجم (قدرت الله ميرزايي)، مسافران عشق (علي كرامتي) ، تلفن ناشناس (محمود ديني) به نمايش درخواهد آمد.

فرهنگسراي بهمن:

همچنين در فرهنگسراي بهمن از ساعت 10 الي 12 فيلمهاي انتقام(جعفر سلطاني) ، سمفوني تهران (رسول صدرعاملي) ، معرفت (افشين صادقي) ، فوريتهاي پليسي 110 (بهرام يابنده زر) ، شاهد (مهدي صباغزاده) ، بازي با مرگ (حميد تمجيدي) ، گروگان (اصفر هاشمي) ، موميايي 3 (محمدرضا هنرمند) به نمايش درخواهد آمد.

فرهنگسراي ارسباران:

در فرهنگسراي ارسباران از ساعت 30/9 به ترتيب فيلمهاي شاهد (مهدي صباغزاده) روزكارنامه (مسعود كرامتي)، شراره (سيامك شايقي) ، خشم و قضاوت (مهرداد خوشبخت) و در بخش مسابقه فيلمهاي 110 ثانيه اي از ساعت 30/11 تا 30/13 هشت اثر و در بخش مسابقه فيلمهاي كوتاه هفت اثر به نمايش درخواهد آمد.

فرهنگسراي خاوران:

در فرهنگسراي خاوران نيز از ساعت 30/9 به ترتيب فيلمهاي شرجي (داريوش منتظري)، رقص شيطان (اسماعيل براري)، اعتراف (مهدي صباغ زاده) ، سايه به سايه (علي ژكان) ، انتظار (محمد نوري زاد) و در بخش مسابقه فيلمهاي كوتاه 6 اثر به نمايش درخواهد آمد.

ضمنا برنامه روز سوم نخستين جشنواره فيلم پليس فردا اعلام مي شود.