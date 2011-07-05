آگاهی خانواده ها از فضای سایبر و مجازی باید افزایش یابد

سرهنگ ایرج محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از دغدغه های خانواده ها، استفاده فرزندان از فضای مجازی و بهره برداری از اینترنت این است که ناخواسته سرازسایت های ضد اخلاقی و ضد فرهنگی در نیاورند.

وی اظهارداشت: فضای سایبر در کنار تمام ویژگی ها و فرصت های موجود در برگیرنده تهدیدات و چالشهای نیز است که می توان به تسهیل ارتکاب جرم، توسعه حجم و میزان خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم، ایجاد جرائم جدید و شیوه های نوین ارتکاب و تخریب مبانی اخلاق اجتماعی نام برد.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی گیلان از خانواده های گیلانی خواست آگاهی خود را در فضای سایبر و مجازی افزایش داده و هرچه در این رابطه بیشتر بدانند خود و فرزندانشان از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود.

وی تصریح کرد: استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی والدین در قالب نرم افزار، یاد گرفتن نحوه کار با این ابزارها می تواند گزینه های که موضوعات محتوای نامناسب دارند را برای اتصال فرزندانشان در محیط مجازی فیلترو مسدود کنند.

محمد خانی همچنین بررسی مکالمات آنلاین فرزندان برای اطمینان از در معرض خطر نیفتادن فرزندانشان از سوی افراد خطرناک و همچنین رویت تصاویر غیر قابل قبول از دیگر توصیه های پلیس اعلام و افزود: خانواده ها باید به دقت در مورد اینکه چه چیزهای مناسب یا نامناسب است تصمیم گیری کرده در این کار فرزندان خود را مشارکت دهند.

وی گفت: در خانه ای کودکان و نوجوانان در آن زندگی می کنند، محل قرار گرفتن رایانه خانواده بسیار مهم است بنابراین بهتر است که رایانه خانوادگی در محلی از خانه قرار گیرد که محل رفت وآمد زیاد اعضای خانواده باشد و تعداد ساعاتی که بچه ها با این کامپیوتر کار می کنند نیز محدود باشد.

رئیس پلیس فتای گیلان اظهار داشت: با توجه به اینکه امکان حک کردن رایانه های که به اینترنت متصل است برای مجرمان رایانه ای بسیار متصور است خانواده ها به هیچ عنوان نباید از رایانه ای که در خانه به اینترنت وصل می باشد برای نگهداری و ذخیره کردن اطلاعات محرمانه، عکس و فیلمهای خصوصی و طبقه بندی شده استفاده کنند، برای این منظور کپی اطلاعات ذکر شده بر روی لوح های فشرده یا ذخیره کردن آن بر روی حافظه های جانبی سیار و نگهداری آن در محل امن و حفاظت شده پیشنهاد پلیس است.

وی یادآورشد: چنانکه شهروندی اطلاعات طبقه بندی شده بر روی رایانه خود به سرقت رفت یا توسط مجرمان رایانه ای حک شد می توانند به پلیس فتا به آدرس رشت، جاده تهران قرارگاه شماره دو مستقر در معاونت فن آوری و ارتباطات استان با مراجعه و یا با شماره تلفن 2182808 تماس حاصل کنند.