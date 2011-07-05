به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صدرنیا با اشاره به آغاز به کار رسمی اولین کارخانه تولید نوار لبه پی وی سی در ایران گفت: تمام تلاش تولیدکنندگان و صنعتگران این مرز و بوم این است که بتوانند در سال جهاد اقتصادی، بومی‌سازی اقلام مورد نیاز بخش صنعت را انجام دهند که در این راستا، اولین کارخانه تولید نوار لبه پی وی سی در ایران از ابتدای سال آغاز به کار کرده است.

عضو انجمن صنفی صنعت روکش ایران افزود: این کارخانه که از بهمن سال 89 به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده بود، از ابتدای سال 90 تولید رسمی خود را شروع کرده و با ورود اولین محصولات تولید داخل به بازار، توانسته واردکنندگان نوار را به خاطر کیفیت بالا، قیمت مناسب و سرعت در زمان تحویل به سمت استفاده از تولیدات داخلی این کارخانه سوق دهد.

به گفته وی، منعطف بودن سیستم تولید این کارخانه برای تولید محصولاتی مطابق با درخواست مشتری سبب شده تا علاوه بر جلوگیری از ضایعات، تولیدات با قیمت مناسب‌تری در اختیار بخش تولید کشور قرار گیرد؛ چراکه اندازه نوارهای وارداتی مناسب با سلیقه برخی مصرف‌کنندگان نیست و همین امر، آنها را مجبور به برش‌هایی از کناره نوار به منظور مناسب‌سازی اندازه موردنیاز کرده و ضایعات را به همراه دارد.

صدرنیا اظهار داشت: کیفیت نوارهای تولیدی در ایران قابلیت رقابت با تولیدات کشورهای اروپایی صاحب‌نام در این عرصه همچون ایتالیا، اسپانیا و آلمان را دارد؛ چراکه مواد اولیه، دانش فنی و مشاوران این خط تولید اروپایی هستند.

به گفته مدیرعامل گروه صنعتی برین‌پلاست، قیمت تولیدات ایرانی علیرغم برابری کیفیت با محصولات مشابه خارجی، ده درصد زیر قیمت برندهای معمول بازار است؛ چراکه این کارخانه اولین تا آخرین ایستگاه تولید تا توزیع یک محصول را خود انجام می‌دهد و از فرمولاسیون تا اختلاط و تحویل یک کالا، همه و همه در یک زنجیره صورت می‌گیرد و همین امر، از سودجویی برخی واسطه‌ها جلوگیری می‌کند.

صدرنیا؛ ظرفیت اسمی اولین کارخانه نوار لبه پی وی سی را تولید سالانه 40 میلیون متر-طول ذکر و تصریح کرد: این کارخانه در راستای اهداف رهبر انقلاب در سال جهاد اقتصادی راه‌اندازی شده است و برای ادامه کار، نیازمند حمایتهای دولت است.

نوار لبه پی‌وی‌سی جهت پوشش لبه های برش خورده بردها یا ورقهای MDF در صنایع دکوراسیون و مبلمان کاربرد دارد.

