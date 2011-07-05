تفاهم‌ سه جانبه واگذاری کارت اعتباری به کارگران/ اولتیماتوم10روزه به بانکها

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از نشست مشترک نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین تکلیف واگذاری کارت های اعتباری خرید بیش از 8 میلیون نفر کارگر خبر داد و گفت: در این جلسه، برخی جمع بندی های اولیه حاصل شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اقدامات صورت گرفته در این زمینه طی ماه های گذشته گزارشی را ارائه کردند، اظهار داشت: البته در نشست ما به نمایندگی از کارگران گلایه هایی را در مورد ضعف اطلاع رسانی مربوط به اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطرح کردیم.

گلایه از ضعف اطلاع رسانی

علی بیگی با بیان اینکه نمایندگان کارگران مطرح کردند که تا به امروز کل اطلاعات ما فقط یک رونمایی در هفته کارگر بوده است، ادامه داد: در صورتی که باید اطلاعات مربوط به این کار از سوی نمایندگان کارگری به زیرمجموعه های آن در سراسر کشور ارائه می شد و این کار باید توسط وزارت کار صورت می پذیرفت.

وی با اعلام اینکه شورای عالی اشتغال در پانزدهمین جلسه خود در سال گذشته واگذاری کارت های اعتباری خرید به کارگران و کارمندان را به تصویب رسانیده بود، گفت: طی روزهای گذشته تفاهم نامه ای بین بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها و وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه فراهم کردن زمینه واگذاری کارت های اعتباری به امضاء رسیده است.

تفاهم نامه 3 جانبه

این مقام مسئول کارگری بیان داشت: طبق تفاهم نامه 3 جانبه امضاء شده، بانک ها موظف شده اند تا طی 10 روز آینده برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کنند و همچنین بانک مرکزی نیز دستورالعمل و آئین نامه مربوط به واگذاری کارت های اعتباری را تدوین و به بانک ها برای اجرا ابلاغ کند.

علی بیگی افزود: پس از تدوین دستورالعمل و آئین نامه مربوط به تامین تسهیلات واگذاری کارت اعتباری کارگران توسط بانک مرکزی، مرحله اولویت بندی بیش از 8 میلیون کارگر آغاز می شود.

تدوین طرح اولویت‌بندی

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: همچنین در نشست مشترک تصمیماتی نیز در مورد روش اخذ ضمانت از تسهیلات گیرندگان کارگری گرفته شد به نحوی که مشخص شد آنهایی که بتوانند تاییدیه کارفرمایان خود را ارائه کنند، از این طریق ضمانت شوند.

وی افزود: همچنین برای آن گروه از کارگرانی که امکان دریافت تاییدیه کارفرمای خود را نخواهند داشت نیز با ارائه ضمانت نامه ای به بانک هایی که از آنجا تسهیلات خواهند گرفت در دفاتر اسناد رسمی، به بانک ها اجازه دهند در صورت عدم پرداخت به موقع تسهیلات اخذ شده، بانک بتواند از محل حساب یارانه های آنها مبالغ اقساط کارت اعتباری را کسر کند.

به گفته علی بیگی، دو روش ذکر شده به عنوان برنامه اخذ ضمانت و وثیقه تسهیلات گیرندگان کارت های اعتباری تعیین شده است.

روش اخذ ضمانت تعیین شد

این مقام مسئول کارگری این مطلب را هم افزود که اعلام این مطلب که از 10 روز آینده با اعلام آمادگی بانک ها کار وارد فاز عملیاتی خود خواهد شد، حتما همه کارگران به صورت یکجا می توانند تسهیلات دریافت کنند بلکه در این ارتباط باید برخی اولویت بندی ها نیز صورت گیرد.

وی جوابگو نبودن امکانات بانکی و بزرگی حجم کار را از دلایل اصلی اولویت بندی در واگذاری ها اعلام کرد و بیان داشت: پس از اتمام مهلت بانک ها و آمادگی برای حمایت تسهیلاتی از طرح، برنامه ریزی شده است که ثبت نام کارگران در سایت میزان آغاز شود.

علی بیگی در خصوص اولویت بندی ها و روش انجام این کار، تصریح کرد: یکی از راهکارها این است که ابتدا کار از واگذاری کارت های اعتباری کارگران واحدهای بزرگ تولیدی کشور آغاز شود و یک بحث دیگر اینکه کار را از واگذاری به کارگران واحدهای کوچک شروع کنیم.

آغاز واگذاری گروهی؛ بزودی

این مقام مسئول در حوزه کارگری کشور، اظهار داشت: بزودی اولویت بندی ها را در واگذاری کارت های اعتباری با همکاری نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز خواهیم کرد.

به گفته وی، جلسه برگزار شده بین شرکای اجتماعی، اولین نشست رسمی 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برای واگذاری کارت های اعتباری بوده است که اطلاعات واقعی نیز در آن ارائه شد.

علی بیگی همچنین تاکید کرد که مباحث مطرح شده در مورد انعقاد تفاهم نامه 3 جانبه بین بانک مرکزی، وزارت کار و مدیران عامل بانک ها و تعیین مهلت 10 روزه موضوعی است که از سوی وزارت کار عنوان شده است.

مهلت 10 روزه بانک‌ها

به گزارش مهر، واگذاری کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی به کارگران و کارمندان در سال گذشته به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده بود و در مورد کارگران هم طی اردیبهشت ماه سال جاری و در روز کارگر به صورت رسمی با واگذاری به 13 کارگر رونمایی شد.

با برگزاری نشست 3 جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت قرار است بزودی و با هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی و بانک های عامل، واگذاری کارت های اعتباری بیش از 8 میلیون کارگر کشور وارد فاز عملیاتی در قالب گروه های مختلف و اولویت بندی آغاز شود.