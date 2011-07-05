130 روحانی در طرح هجرت گیلان مشغول تبلیغ هستند

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین وظایف ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی را اعزام مبلغ دانست وافزود: در سال گذشته اعزام بیش ازهشت هزارنفر از روحانیون در ماههای محرم، رمضان، صفر و دیگر مناسبات به نقاط مختلف استان و دستگاههای دولتی سامان دهی شده است.

وی اظهارداشت: در این زمینه سازمان تبلیغات اسلامی علاوه برحمایت های مالی، نسبت به تغذیه فکری آنان و اجرای دوره های طرح خطیب، به روز رسانی مبلغان و مبلغات با تهیه رایانه و نرم افزارهای فرهنگی و راه اندازی وب سایت ویژه مبلغان اقدام کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ساخت خانه عالم در روستاها به ویژه مناطق محروم گفت: به منظور رفاه و آسایش مبلغان و خانواده آنان در سال گذشته دو واحد خانه عالم و در هفته دولت سال جاری چهار واحد از این خانه ها به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه فعالیت فرهنگی در مساجد را از دیگر برنامه های اولویت دار این سازمان برشمرد و طرح تجهیز کتابخانه های شبستان مساجد، تغذیه فکری ائمه جماعات دستگاه دولتی، حمایت از ائمه جماعات مساجد تأثیرگذار و اجرای مراسم و مناسبت های دینی و ملی را از فعالیت های این بخش دانست.

یاری افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکنون 32 کتابخانه شبستان به گونه ای که دسترسی نمازگزاران به ویژه جوانان و نوجوانان آسان باشد، راه اندازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 110 نفر از ائمه جماعت مساجد در سطح استان به منظور انجام برنامه های فرهنگی و مذهبی مورد حمایت مالی و نرم افزاری قرار گرفتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان همچنین یادآورشد: پارسال 16 مسجد دارای ویژگی های خاص به عنوان مساجد محوری از حمایت های ویژه این سازمان برخوردار شدند.