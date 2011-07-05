حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس توافق‌نامه‌ای که میان سازمان توسعه تجارت ایران و بانک توسعه صادرات صورت گرفته، مقرر شده است تا سازمان توسعه تجارت ایران حداکثر نیمی از سود تسهیلات خرید کانتینرهای یخچال‌دار را به عنوان یارانه اختصاص یافته به بخش حمل و نقل کشور پرداخت کند.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه متقاضیان باید حداکثر تا پانزدهم تیرماه درخواست‌های خود را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند، افزود: بر این اساس، حداکثر 80 درصد بهای کانتینرها به عنوان تسهیلات و مابقی، آورده نقدی متقاضیان خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این راستا حداکثر 50 درصد سود تسهیلات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت خواهد شد و حداقل تعداد مورد درخواست هر متقاضی باید 50 دستگاه کانتینر یخچال‌دار باشد.