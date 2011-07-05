به گزارش خبرگزاری مهر، دیدگاههای سکولار معتقد به جدایی دین از دولت (سیاست) هستند و اساس سکولاریسم بر این جدایی ابتناء یافته است.

بر خلاف دیدگاه سکولار در قرائتهایی که بعد از این رویکرد به وجود آمد نسبت میان دین و سیاست بار دیگر مورد توجه جدی قرار می گیرد و جدا بودن دین از سیاست مورد نقد جدی قرار گرفت.

بر این اساس الهیات سیاسی موضوع و مفهومی در دنیای کنونی و در دوران بعد از سکولاریسم به شمار می‌رود که از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت و بررسی است.

این همایش با رویکری میان رشته‌ای به بررسی الهیات سیاسی و نسبت میان دین و سیاست در دوران معاصر می‌پردازد.