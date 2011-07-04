مرکل با فروش تسلیحات به رژیم سرکوبگر عربستان قوانین را زیر پا می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت : آلمان از جمله بزرگترین صادر کنندگان تسلیحات جهان محسوب می شود که در این عرصه بعد از آمریکا و روسیه قرار دارد.

آلمان بنا به دلایل سیاسی و تاریخی، همواره خود را موظف به رعایت قید و بندهایی در عرصه صادرات تسلیحات می کرده است از جمله اینکه صادرات تسلیحات به مناطق بحرانی نداشته باشد، تسلیحات برای سرکوبگریها به متحدان مسئله ساز خود نفروشد و دیگر اینکه تجارتی که منافع اسرائیل را به مخاطره اندازد، نداشته باشد.

این روزنامه افزود : البته حکومت سلطنتی و مستبد عربستان سعودی از برخی دلایل ژئو پلیتیک توسط غرب مجهز به سلاحهای مختلف می شود با وجود اینکه ما در دوران رژیم مبارک دیدیم که این سلاحها می تواند در چه راهی استفاده شود.

در ادامه این مطلب آمده است : اخیرا نیروها و نظامیان سعودی فعالانه در درگیریهای شهروندی در بحرین دخالت می کنند بنابراین عربستان سعودی از جمله کشورهایی محسوب می شود که آلمان حق ندارد به آن کشور تانک و تسلیحات مدرن بفروشد. این در حالی است که آمریکا و فرانسه با این کشور تجارتهای تسلیحاتی دارند. اما اگر احتیاط آلمان در مبادلات تسلیحاتی هنوز مفهوم داشته باشد بنابراین باید در قبال عربستان رعایت شود.

در ادامه این مطلب آمده است : خبرها حاکی است که شورای امنیت ملی آلمان در نشست اخیر خود با فروش بیش از 200 تانک لئوپارد به سعودیها موافقت کرده است. اگر چنین خبری صحت داشته باشد، این اقدام نقض اصول و قوانین در سیاست امنیتی آلمان به شمار می رود. این اصول تا به حال با توجه به ارزشهای اخلاقی تعیین می شدند که بسیار مهمتر از نتیجه چنین معاملاتی برای شرکتهای تسلیحاتی آلمان بود.

در پایان این مطلب آمده است : اگر مرکل با فروش این تانکها به عربستان از وظایف اخلاقی خود رویگردانی کند به حکومت خود ضربه سختی وارد خواهد کرد.

