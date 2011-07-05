به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرهای مختلفی از گوشه و کنار می شنویم: هزینه میلیاردی فلان نماینده برای اجاره ستاد انتخاباتی و اجاره بزرگترین سالن شهر برای ایراد سخنرانی و پذیرایی مهمانان ویژه و... هزاران شایعه از اهدای بن کارت گرفته تا وعده های بزرگ برای اعطای وام و تسهیلات در صورت راهیابی به مجلس، اما منابع این هزینه های میلیاردی از کجاست؟

هزینه های تبلیغات انتخاباتی پرونده ای مشکوک است که نمایندگان اکثرا از اعلام دقیق رقم آن اجتناب می کنند. ما برای حل این مشکل تصمیم گرفتیم با نمایندگان دوره های پیشین مصاحبه کنیم اما عده زیادی از آن ها از ارائه پاسخ های شفاف خودداری کردند و فراموشی و گذشت زمان را بهانه فرار از این مصاحبه عنوان نمودند. اما برخی نمایندگان فعلی مجلس با شجاعت رقم تبلیغاتی خود را اعلام کرده و عده ای نیز با محافظه کاری رقمی بسیار پایین و غیر قابل باوری را اعلام کردند. البته همه آنها منابع تامین این هزینه ها را نیز برشمردند.

حمایت احزاب از کاندیداها راهکار کاهش هزینه های تبلیغات انتخاباتی

در همین رابطه حسن سبحانی نماینده مردم دامغان در دوره های 5، 6 و7 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره هزینه های تبلیغات انتخاباتی اش در سه دوره اخیر گفت: تبلیغات این سه دوره بنده برای ورود به مجلس شورای اسلامی روی هم حدود چهار میلیون و دویست هزار تومان هزینه داشت.

سبحانی با تاکید براینکه در این سه دوره از هیچ کس کمک قبول نکردم، تصریح کرد: بنده شخصا تمام هزینه های انتخاباتی ام را تامین کردام ، تنها کمک مردمی من یک کوپن 4 نفره قند وشکر بود.

وی با تاکید برلزوم نقش آفرینی احزاب در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای درون حزبی اظهار داشت: عدم وجود احزاب فعال در ایران موجب می شود کاندیداها به صورت فردی به تبلیغات انتخاباتی بپردازند و که این امر احتمال نزدیکی این افراد به کانون های ثروت و قدرت را افزایش می دهد.

رانت های تبلیغاتی نمایندگان ملت را به وکیل الدوله، وکیل التجار و وکیل الاحزاب تبدیل می کند

اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در دوره های 6 و7 مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه هزینه های انتخاباتی با توجه به وسعت و جمعیت مناطق مختلف متفاوت است، گفت: بنده در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی تنها مبلغ 10 هزار تومان خرج کردم و تبلیغات من به مصاحبه و سخنرانی محدود می شد، البته دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تبریز نیز در سطح شهرستان برایم تبلیغ کردند.

وی با اشاره به تبلیغات انتخاباتی اش برای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دوره هفتم نیز 2 میلیون تومان برای چاپ تراکت ها هزینه کردم یکی از قنادی های شهر نیز مکانی را به صورت رایگان به عنوان ستاد انتخاباتی در اختیار من قرار داد.

هزینه انتخابات بدون کمک مردم میلیاردی می شود

اعلمی با اشاره به اینکه کاندیداهایی که از کمک های مردمی برای تبلیغات انتخاباتی برخوردار نباشند باید 2 تا 3 میلیارد تومان برای تهیه تراکت و اجاره ستاد انتخاباتی هزینه کنند اظهار داشت: در کلان شهر ها و مراکز استان ها این هزینه هابه مراتب نسبت به شهر های کوچک افزایش می یابد.

وی با دسته بندی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای حضور در رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی گفت: اولین دسته هزینه های حداقلی متعارف است که برای هر کاندیدای گمنامی ضروری است و محدود به تهیه و توزیع تراکت، بروشور و اداره متعارف ستادهای انتخاباتی می شود.

اعلمی افزود: دسته دوم شامل هزینه های نامتعارفی است که وارد قلمروی اقدامات غیر قانونی از قبیل خرید آرا می شود به عنوان مثال در تبریز یکی از کاندیداها اقدام به خرید آرا به قیمت 5 تا 20 هزار تومان کرده بود و کاندیدای دیگر 15 هزار رای حوزه انتخاباتی خود را با قیمت های متفاوت خریده بود.

5 منبع تامین هزینه انتخاباتی کاندیداها

وی با دسته بندی منابع تامین هزینه های کاندیداهای مجلس برای حضور در رقابت های انتخاباتی گفت: سرمایه های شخصی، کمک های مردمی، سرمایه های دولتی، سرمایه احزاب و تشکل های قانونی و سرمایه صاحبان ثروت، از منابع مهم تامین هزینه های انتخاباتی هستند.

اعلمی افزود: کاندیدایی که از سرمایه های هنگفت شخصی برای تبلیغات و ورود به مجلس هزینه کنند از ابتدا با طمع جبران سرمایه از دست رفته وارد مجلس شده و در این راستا به صاحبان قدرت و ثروت نزدیک می شود.

وی کمک های مردمی را منبع دیگری برای تامین هزینه های انتخاباتی دانست و گفت: کمک های مردمی شامل حال شخصیت های کاریزماتیک می شود این افراد از کمک های کوچک مردم برای تامین هزینه های انتخاباتی خود استفاده می کنند و در پایان نیز خود را متعلق به افرادی می دانند که با سرمایه های کوچک آنها وارد مجلس شده اند البته علی رغم اینکه کمک های مردمی منبع پاکی برای ورود به انتخابات است اما اگر کاندیداها با سرمایه های کوچک خود وارد عرصه تبلیغات و پس از آن مجلس شورای اسلامی شوند از آزادی عمل بیشتر برخودار خواهند بود.

اعلمی سرمایه های دولتی را از منابع رایج حمایت از کاندیداها دانست و اظهار داشت: ماهیت حمایت نهاد های دولتی از کاندیداها به دو گونه پرداخت کمک های نقدی از ردیف بودجه دستگاه ها و نهادهای تاثیر گذار و یا واگذار ی امکانات مثل تهیه مکان ستاد انتخابات کاندیدای مورد نظر یا تبلیغ وعده های عمرانی به نفع نامزدی خاص است.

وی افزود: سرمایه های دولتی نمایندگان مجلس را به وکیل الدوله تبدیل کرده و حتی در برخی موارد از قبل کمیسیون تخصصی این افراد نیز تعیین می شود.

اعلمی سرمایه گذاری احزاب برای تایید کاندیدای خاص را راهکاری مناسب در نظام پارلمانی حزبی دانست و اظهار داشت: نظام پارلمانی و انتخاباتی جمهوری اسلامی با نظام حزبی تطابق ندارد لذا کاندیداهایی که از این طریق وارد مجلس می شوند به آلت دست احزاب و جریان های سیاسی جهت نیل به اهداف شان تبدیل می شوند.

وی کاندیدا های مورد حمایت سرمایه داران را وکیل التجار خواند و گفت: در ایام تبلیغات انتخاباتی برخی سرمایه داران و صاحبان حرف بدون هیچ محدودیت هزینه ای از کاندیدای مورد نظر خود برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی حمایت می کنند این کاندیداها در کوتاه مدت به وکیل التجار تبدیل می شوند.

در دوران نمایندگی مردم را یاری کردیم در دوران تبلیغات مردم ما را یاری می کنند

همچنین نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان در دوره های 5، 7و 8 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوران نمایندگی ما به مردم کمک کرده ایم در دوران تبلیغات انتخاباتی نیز مردم ما را یاری می کنند، گفت: کمک های غیر نقدی مردم در دوران تبلیغات انتخاباتی بخش عمده هزینه های انتخاباتی من و همسرم آقای کامران را تامین می کند.

وی تصریح کرد: حسینیه برخی محله های اصفهان به صورت داوطلب با قبول هیئت مدیره حسینیه به عنوان ستادهای تبلیغاتی ما فعالیت می کنند.

تقسیم هزینه های تبلیغات انتخاباتی میان افراد عضو لیست مشترک یک تشکل

در این رابطه حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در دوره های 7و 8 مجلس شورای اسلامی گفت: در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در لیست 5 نفره شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی حضور داشتم که هزینه های انتخاباتی در این بخش بین هر پنج نفر تقسیم شد البته مقداری هم هزینه های فردی وجود داشت.

وی افزود: در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز در قالب جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات شرکت کردم و بخشی از هزینه های انتخاباتی ام با افراد عضو لیست جبهه متحد تقسیم شد.

فولادگر تاکید کرد: نمایندگان باید با توجه به تذکر اخیر مقام معظم رهبری برای تامین هزینه های انتخاباتی خود جذب رانت خواران قدرت و ثروت و وامدار این افراد نشوند.

شفاف ترین نماینده در اعلام هزینه های تبلیغات انتخاباتی

همچنین بهمن محمد یاری نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال در دوره های 5 و 7 و8 مجلس شورای اسلامی گفت: در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی هزینه های انتخاباتی ام کمتر از یک میلیون بود اما در انتخابات هفتم و هشتم مجلس این هزینه در هریک از حوزه های انتخابیه حدود 50 میلیون بود که مجموعا 150 میلیون شد.

وی وسعت زیاد حوزه انتخابیه اش را دلیل افزایش هزینه های تبلیغات انتخاباتی دانست و اظهار داشت: کمک های مردمی، حمایت برخی دوستان نمایندگان و سرمایه های شخصی از راهکار های تامین این هزینه هاست با این همه پس از انتخابات برای نمایندگان مقدار زیادی بدهی باقی می ماند که باید برای باز پرداخت آن اقدام کند.

محمد یاری هزینه تبلیغات انتخاباتی در شهر ها مراکز استان ها را بسیا ر پایین تر از روستا ها عنوان کرد و تصریح کرد: در مناطق شهری با حداقل پوستر ها و تراکت می توان تبلیغات انتخاباتی برگزار کرد اما در مناطق روستایی این کار به مراتب سخت تر است.

هزینه های میلیاردی تبلیغات انتخاباتی سرازیری سقوط در دامان صاحبان قدرت و سرمایه

در ادامه حمید رضا پشنگ نماینده مردم میرجاوه ونصرت آباد سیستان و بلوچستان در دوره های 7و 8 مجلس شورای اسلامی گفت: من یک فرهنگی بودم و برای تبلیغات انتخاباتی در این دو دوره ریالی خرج نکردم و هزینه تبلیغات انتخاباتی ام حدود 30 میلیون تومان بود که از ستادهای مردمی تامین شد.

وی با اشاره به اینکه هزینه های انتخاباتی در شهرهای مختلف کشور با توجه به وسعت ،جمعیت و فرهنگ مردم متفاوت است اظهار داشت: نماینده ای که چند میلیارد تومان برای ورود به مجلس هزینه می کند چطور می خواهد ظرف چهار سال این بدهی عظیم را جبران کند .

شبکه های استانی صدا و سیما فرصت برابری به کاندیداها بدهند

در همین رابطه امین شعبانی نماینده مردم سنندج، دیوان دره و کامیاران در دوره های 7و 8 مجلس شورای اسلامی تبلیغات انتخاباتی نا متعارف را عامل رانتخوار شدن برخی از نمایندگان دانست و اظهار داشت: در دوره های پیشین یکی از مدیران شرکت نفت در حوزه انتخابیه رقیب من بود که تمام امکانات این شرکت و سرمایه های پیمانکاران برای حضور ایشان در مجلس شورای اسلامی بسیج شده بود.

وی با اشاره به اینکه وعده و وعید های انتخاباتی تعهداتی را برای نمایندگان بوجود می آورد افزود: کاندیداهای انتخاباتی که با استفاده از این رانت ها وارد مجلس شورای اسلامی شده اند از بدو ورود به دنبال تامین تعهدات شان به افرادی هستند که با سرمایه های آن ها وارد مجلس شده اند و در نتیجه از مردم و مشکلاتشان غافل می شوند.

شعبانی با اشاره به اینکه با چاپ تراکت ها و پوسترها برای تبلیغات مخالف است، اظهار داشت: شبکه های استانی در دوران تبلیغات انتخاباتی با دعوت از کاندیداها و سئوال از برنامه های آن ها می توانند به میزان زیادی هزینه های انتخاباتی را کاهش داده و توجه مردم را به برنامه کاندیداها و سوابق اجراییشان جلب کنند.

وی توزیع سی دی گزارش فعالیت هایش در مجلس شورای اسلامی و در سطح روستا ها را شیوه تبلیغات انتخاباتی خود عنوان کرد و گفت: هزینه این گونه تبلیغات حدود 30 میلیون تومان برآورد می شود که از سرمایه های شخصی بنده تامین خواهد شد البته ستادانتخاباتی ام نیز ملک شخصی من است.

نمایندگان با هدف خدمت به مردم تبلیغات انتخاباتی کنند

همچنین نورالله حیدر دستنایی نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در دوره 8 مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه های تبلیغات انتخاباتی ام در دوره هشتم 15 میلیون تومان بود که از سرمایه های شخصی بنده تامین شد.

وی افزود: اگر با هدف خدمت به مردم وارد جریان تبلیغات انتخابتی شویم نیازمند صرف هزینه های نامتعارف برای تبلیغات نیستیم اما در صورتی که هدف کاندیدا ها تنها ورود به مجلس شورای اسلامی با شد مطمئنا از صرف هزینه های هنگفت اجتناب نخواهند کرد.

به نظر می رسد حضور نمایندگان درقالب لیست های مشترک برای شرکت در انتخابات راهکار مناسبی است زیرا هزینه انتخابات اولا با مشارکت افراد پرداخت می شود و پس از آن میان افراد تقسیم شده و فشار کمتری را به کاندیدا ها وارد می کند.

نام نماینده حوزه انتخابیه محل تامین هزینه‌های انتخاباتی دوره های حضور در مجلس هزینه تبلیغات انتخاباتی (تومان) حسن سبحانی دامغان سرمایه شخصی 5، 6، 7 هزینه تبلیغات سه دوره 4/200/000 اکبر اعلمی تبریز سرمایه شخصی و کمک های مردمی 6، 7 دوره 6 = 000/10 دوره 7=000/000/2 نیره اخوان بیطرف اصفهان کمک های مردمی 5، 7، 8 آقای کامران اطلاع دارند* بهمن محمد یاری تالش سرمایه شخصی،کمکهای مردمی، حمایت دوستان 5، 7، 8 7=150/000/000 8=150/000/000 حمید رضا پشنگ میرجاوه کمکهای مردمی 7، 8 30/000/000 امین شعبانی سنندج سرمایه شخصی 7، 8 30/000/000 نورالله حیدری کوهرنگ و فارسان سرمایه شخصی 8 15/000/000 مهدی مهدی زاده گناباد غیر قابل اعلام 2،2،4،5،8 غیر قابل اعلام

میزان هزینه های تبلیغاتی کاندیداها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عوامل متعددی بستگی دارد و البته منابع متفاوتی نیز برای تامین این هزینه ها وجود دارد اما هنر وکلای ملت کاهش این هزینه ها و تامین آن از منابع پاک است.

** حسن کامران همسر نیره اخوان بیطرف است که هر دو با هم از حوزه انتخابیه اصفهان به نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

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گزارش: فهیمه رضیان