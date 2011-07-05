270 روستای چهار محال و بختیاری آبرسانی سیار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی رفع اساسی مشکل آب چهارمحال و بختیاری را ضروری دانست و اظهار داشت: این مهم با انتقال آبهای روان به دشتها امکانپذیر است.

وی شرق و جنوب چهارمحال و بختیاری را با مشکل جدی تر تأمین آب بیان و تأکید کرد: دشتهای خان میرزا، مال خلیفه، بروجن، شهرکرد، بن و سامان به طور بحرانی با مشکل آب مواجه هستند.

عیدی از جیره بندی احتمالی آب برخی از شهرهای چهارمحال و بختیاری خبرداد و افزود: تاکنون آبرسانی مدیریت شده اما در ماههای آینده احتمال جیره بندی در بخشهایی از استان وجود دارد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با وضعیت کنونی بارش و در صورت ادامه خشکسالی سال آینده جیره بندی شدید آب در چهارمحال و بختیاری حتمی است.



