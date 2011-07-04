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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۰:۳۲

حسینی:

4500 انشعاب گاز در شهر بوشهر واگذار شد

4500 انشعاب گاز در شهر بوشهر واگذار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: تاکنون 120 کیلومتر شبکه گازرسانی در شهر بوشهر و چهار هزار و 580 انشعاب گاز به متقاضیان این شهر واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی هفته گذشته نیز بیش از پنج کیلومتر شبکه گازرسانی در این شهر صورت گرفته است.

وی افزود: این میزان گازرسانی بیشتر در مناطق جنوبی شهر بوده و با اجرای آن تعداد بیشتری از همشهریان تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اینکه تا کنون 120 کیلومتر شبکه و نیز چهار هزار و 850 انشعاب در بوشهر اجراشده است، گفت: امیدواریم این آمار تا پایان سال افزایش یافته و تعداد بیشتری از شهروندان از گاز طبیعی برخوردار شوند.

حسینی یادآور شد: در هفته گذشته علاوه بر شهر بوشهر، شاهد توسعه گازرسانی و اجرای بیش از هشت کیلومترشبکه گذاری در دیگر شهرهای استان نیز بوده ایم.

وی با بیان اینکه طی این مدت شهرهای کنگان، اهرم، برازجان، شنبه، گناوه و خورموج برشمرد و اظهار داشت: هفته قبل در بخش صنایع نیز، گازرسانی به کارخانه کربنات کلسیم خورموج توسعه یافت.

حسینی ضمن تقدیراز مساعدت کلیه مسئولین ذیربط در راستای توسعه گازرسانی در استان، اظهار داشت: در سال جاری شاهد افزایش همکاری ستاد هماهنگ کننده امور حفاری شهرداری بوشهر جهت ارائه مجوز حفاری های به موقع و گسترده در بوشهر بودیم که این امر به نوبه خود تاثیر بسزایی در سرعت روند اجرای پروژه های در دست اجرا داشته است.

کد مطلب 1351469

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