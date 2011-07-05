امنیت مرزهای گلستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی عصر دوشنبه در بازدید از پاسگاههای دریایی و همچنین بازرسی از وضعیت یگان حفاظت شیلات استان به امنیت مطلوب در مرزهای استان اشاره کرد.

وی با اشاره به اهمیت مرز و مرزبانی در جامعه گفت: مرز جایگاه خاصی در امنیت داخلی، اجتماعی، آسایش مردم و توسعه عمرانی و اقتصادی کشور دارد.

به گفته وی امنیت داخلی کشور در گرو امنیت مرزهاست.

سرهنگ دارایی مرزبانان را نماینده آحاد مردم و شهروندان دانست و افزود: تعامل بسیار خوبی در بین مرزبانان و مرزنشینان غیور در سطح استان وجود دارد.

وی خدمت در پاسگاههای مرزی و همچنین در سطح دریا را سخت و طاقت فرسا عنوان کرد و افزود: مرزبانان غیور استان با عشق و علاقه و اتکا به ایمان الهی تمامی این سختیها را به جان خریده و از وجب به وجب مرزهای استان دفاع می کنند.

سرهنگ دارایی برخورد با صیادان غیرمجاز را از جمله فعالیتهای مهم یگان حفاظت شیلات استان دانست و تصریح کرد: اجازه هرگونه فعالیت غیرمجاز از صیادان غیرمجاز سلب خواهیم کرد و در این راستا موفقیت های زیادی نیز کسب شده است.

وی در پایان این بازدید از تلاش کارکنان مستقر در پاسگاههای ساحلی و کارکنان یگان حفاظت شیلات در حفظ و حراست از سرمایه های ملی کشور تقدیر کرد.