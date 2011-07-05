نظریه اخلاق ارسطو شفاف و غیرانتزاعی است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فضیلت و خرد نزد افلاطون و ارسطو" اثر آنتونی پرایس مرداد ماه امسال از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می شود.

دکتر آنتونی ویلیام پرایس استاد فلسفه دانشگاه لندن در مورد فرضیه خود در این کتاب و ضرورت بررسی این موضوع به خبرنگار مهر گفت: امروزه وقتی دانشجویان و محققان فلسفه اخلاق می‌خواهند اخلاق یونان باستان را مورد بررسی قرار دهند باید دیدگاه خود درباره واقعیت انسانی را مورد تجدید نظر قرار دهند.

مؤلف "عشق و دوستی در آرای افلاطون و ارسطو" در ادامه یادآور شد: اگر برخی جوامع را استثنا کنیم در این صورت می‌توان گفت اختلاف عمده جوامع مربوط به سطوح تکنولوژی است تا اخلاق.

این استاد فلسفه تأکید کرد: وقتی آثار و آرای افلاطون و ارسطو را مطالعه می‌کنیم با تصاویر و مفاهیم روشنی در ارتباط با زندگی مواجه می‌شویم که حاوی مفاهیم روانشناختی و اخلاقی است.

پرایس تصریح کرد: با وجود اینکه برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته توسط ارسطو به سادگی قابل بیان به زبان امروزی نیست ولی ارسطو در بحث اخلاق از مفاهیمی استفاده کرده که قابل فهم و درک هستند و با مفاهیم انتزاعی به کار برده شده توسط اغلب نظریه‌پردازان اخلاق مدرن فاصله دارد.

وی در پایان یادآور شد: به عبارت دیگر مفاهیم اخلاقی به کار رفته توسط ارسطو به مانند مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته توسط بیشتر نظریه‌پردازان مدرن اخلاق انتزاعی و مجرد نیست.

پرایس در این اثر به بررسی انگیزه‌های کنش و رفتار انسانی از دیدگاه افلاطون و ارسطو می‌پردازد. یکی از سؤالات مهم برای بشر این بوده که انسان چگونه رفتار کند تا زندگی خوبی داشته باشد. زندگی انسان مبتنی بر اصولی است. خرد و استدلال، فضیلت، شخصیت و احساسات و عواطف از جمله مبانی و اصول زندگی انسان هستند.