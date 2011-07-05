به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی تکواندو در پایان رقابتهای انتخابی المپیک روز دوشنبه به تهران بازگشتند. دو عضو این تیم بعد از اخذ سهمیه سفر به لندن روز جمعه راهی صربستان می شوند. محمد باقری معتمد و یوسف کرمی به همراه سید نعمت خلیفه که مدیرفنی تیم ملی صربستان است به دعوت فدراسیون تکواندو این کشور بامداد جمعه راهی صربستان می شوند.

این کشور همه ساله میزبان یک کمپ تمرینی است که با حضور بسیاری از قهرمانان صاحب نام دنیا در مرکز المپیک این کشور برگزار می شود. این دو تکواندوکار سال گذشته نیز در این کمپ شرکت کرده بودند و دعوتنامه حضور در این کمپ در سال 2011 نیز مدتها قبل برای این دو تکواندوکار ارسال شده بود.

برنامه تمرینی نمایندگان المپیکی ایران بعد از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد و کادر فنی تیم ملی تا آن زمان به ملی پوشان که چندماهی است در اردوی شبانه روزی تیم ملی حضور دارند استراحت داده اند.