به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو نوجوانان جهان 20 مردادماه به میزبانی اوکراین در کیف برگزار می‌شود و جودو ایران با چهار جودوکار در این مسابقات حضور پیدا خواهد کرد.

بر همین اساس رقابتهای انتخابی برای تعیین نفرات اعزامی فردا چهارشنبه در سالن شهید کبکانیان برگزار خواهد شد. هم اکنون در اردوی آماده سازی این تیم 25 جودوکار حضور دارند که در نهایت چهار نفر به رقابتهای کیف اعزام خواهند شد.

برای حضور در این مسابقات از سوی کادر فنی اوزان 55- کیلوگرم ، 60- کیلوگرم، 66- کیلوگرم و 73- کیلوگرم انتخاب شده است. رقابتهای انتخابی با نظارت اعضای کمیته فنی برگزار خواهد شد.

پس از پایان مسابقات انتخابی، جلسه ای بین اعضای کادر فنی و کمیته فنی تشکیل و پس از بررسی نتایج مسابقات چهار جودوکاراعزامی به کیف مشخص خواهد شد.

رقابتهای جودو نوجوانان جهان 20 مردادماه در کیف آغاز و چهار روز به طول خواهد انجامید.