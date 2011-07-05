گوجه فرنگی گلستان در مشهد رب می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کشاورزان به دلیل آنکه کارخانجات مشهد کیلویی 10 تومان بیشتر محصولات را خریداری می کنند مجبورند این تولیدات را از استان خارج کنند.

این وضعیت درحالی است که 11 کارخانه فرآوری محصولات گوجه فرنگی در گلستان وجود دارد و سالانه حدود 240 هزار تن گوجه فرنگی در گلستان تولید می شود.

ندادن سبد و جعبه از سوی کارخانه داران به تولید کنندگان در روزهای اخیر موجب شد تا بخشی از محصولات به ضایعات تبدیل شود.

همچنین عدم خرید محصول گوچه از سوی کارخانه داران گلستانی موجب جولان واسطه ها و دلالان شده است. اکنون واسطه‌ها هر کیلوگرم گوجه فرنگی را از تولیدکنندگان در مزرعه به قیمت کمتر از 130 تومان خریداری می کنند.

جمعی از کشاورزان معتقدند مسئولان فعالان این بخش را رها کرده اند و چاره ای برای رفع مشکلاتشان نشده است.

در روزهای اخیر همزمان با برداشت محصولات گوجه فرنگی قیمت این محصول در بازارهای استان سیر نزولی یافته است.

مسئولان عرضه بیش از حد نیاز را دلیل افت قیمت محصول گوجه فرنگی در استان عنوان می کنند.

رئیس جهادکشاورزی گلستان در این زمینه می گوید: قیمت گوجه فرنگی برای تولید کنندگان مقرون به صرفه نیست

رمضانعلی جعفری افزود: با توجه به برداشت و عرضه بیشتر نسبت به تقاضا قیمت این محصول به هیچ وجه مناسب نیست.

وی با اشاره به اینکه روز دوشنبه با معاونت برنامه ریزی استان برای رفع مشکلات تولیدکنندگان گوجه فرنگی جلسه ای برگزار شد گفت: قرار است روز سه شنبه نشستی با کارخانه داران استان داشته باشیم.



رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در نشست با کارخانه داران تمهیداتی فراهم کنیم تا نسبت به افزایش قیمت این محصول اقدام شود.



وی یادآورشد: در این نشست برای رفع مشکلات تولید کنندگان گوجه فرنگی در استان برنامه ریزی خواهد شد.

کشت گوجه فرنگی در استان از اواخر اسفند ماه به روش مستقیم و پس از خزانه گیری و سپری شدن فصل سرما به روش نشایی از نیمه دوم فروردین ماه انجام می شود و پس از سپری کردن دوره رویش و زایش محصول آن در ماه های تیر، مرداد و شهریور طی سه الی چهار مرحله برداشت می شود.