به گزارش خبرنگار مهر، این مشکلات در حالی است که اقدامات حمایتی از آنان بسیار ناچیز است و کمبود حمایتهای لازم از این زنان باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی در جامعه همچون افزایش فقر و فساد و همچنین افزایش آمار خودکشی و ارتکاب دیگر جرایم شده است.

با توجه به آنکه در سال های اخیر با روند روبه رشد شمار زنان سرپرست خانوار مواجه بوده ایم (که یکی از مهمترین دلایل آن افزایش آمار طلاق بوده است) دغدغه نگاه ویژه به مسایل و مشکلات آنها امری ضروری و لازم بوده است.

تأمین معاش مهم‌ترین مشکل زنان سرپرست خانوار

در گزارش شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان آمده است: زنان سرپرست خانواده در ایران در معرض فشارهای اقتصادی مربوط به تأمین مسکن،‌ مایجتاج روزانه و نیازهای فرزندان خود هستند، درآمد کم زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی زنان نسبت به مردان سرپرست خانوار شده است.

خانم 42 ساله ای که به مدت دو سال است بدون سرپرست بار زندگی را بر دوش می کشد در خصوص مشکلات زنان سرپرست خانوار گفت: بودجه ای که برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است بسیار کم وناچیز است و در نهایت مبلغی که به این زنان ماهیانه پرداخت می شود 50 هزار تومان است.

وی افزود: سه فرزند داشتم که دو فرزند 11 و14 ساله ام را به دلیل معلولیت ظرف دو سال از دست دادم وهم اکنون سرپرستی یک فرزندم را به عهده دارم .

وی در ادامه گفت: فرزند دختری دارم که دانش آموز نخبه ای است و مقالات بسیاری نیز نوشته است اما امکانی برای پرورش و رشد استعداد هایش ندارم.

این زن جوان ساکن گرگان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل مسکن دارم، اظهار داشت: با اجاره بهای سنگین مسکن و گرانی های موجود یک زن بی سرپرست واقعا قادر به تامین یک زندگی حداقلی نیز نیست.



وی ادامه داد: در حال حاضر برای ودیعه یک خانه به دنبال گرفتن دو وام یک میلیون تومانی هستم اما با پی گیریهای فراوان هنوز نتوانسته ام وامی دریافت کنم.

این بانوی گرگان بیان داشت: در حال حاضرتحت نظر سازمان بهزیستی هستم اما مستمری این سازمان به هیچ وجه پاسخگوی نیاز های حداقلی ما نیز نیست.



وی افزود: انتظار دارم این سازمان مددجویان را به بیمه ای که مستمری داشته باشد معرفی کند تا حداقل برخی از مشکلات این مددجویان رفع و برای آینده اطمینان خاطری داشته باشند.

این بانوی گرگانی تصریح کرد: برای پیگیری و حل مشکلات خود حتی به ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز نامه نوشته و درخواست کمک و کار داشته ام اما تاکنون هیچ کدام سرانجامی نداشته است وگویی هرمسئول به نوعی مسئولیت را به دیگری واگذار می کند.

وی افزود: زنان بی سرپرست و آبروداری که در این جامعه زندگی می کنند، علاوه بر مشکلات مالی فراوان که باعث می شود بسیاری از اوقات صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند اما با مشکلاتی دیگر از نوع برخورد و نگاه دیگرگونه در جامعه نیز مواجه هستند و باید در همه مواقع این مراقبت را داشته باشند که از رفتار آنان برداشتی دیگر گونه نشود.

وی که دارای مدرک لیسانس و جویای کار است در ادامه گفت: فقر فرهنگی جامعه و د‌ید‌گاه‌های تعصب‌آلود‌ و غیرمنصفانه نسبت به زنان سرپرست خانوار و محکومیت به زند‌گی د‌ر زیر سایه سنگین نگاه د‌وستان و آشنایان و البته جامعه از دیگر مشکلات پیش‌روی زنان سرپرست خانوار است.

یک بانوی جوان نیز که همسرش را دراثر یک حادثه از دست داده ، می گوید: متاسفانه بسیاری از مشاغل با فساد آمیخته شده است، دختری که برای کار به جایی مراجعه می کند با درخواستهای غیر اخلاقی کارفرمای خود مواجه می شود.

" سیما - ن " می افزاید: بسیاری از کارفرمایان به نجابت، صداقت و وجدان کاری اهمیت نمی دهند.



وی با اشاره به مشکلات شدید زنان بی سرپرست اظهار می دارد: با کرایه خانه های سنگین و گرانی های موجود، یک زن بی سرپرست اگر حمایت اطرافیان را نداشته باشد چگونه قادر به ادامه زندگی است؟



این بانوی جوان می گوید: البته بسیاری از کسانی که در فقر زندگی می کنند با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته و با انجام مشاغل سطحی، رده پایین و سخت زندگی می گذرانند.



وی می افزاید: کمیته امداد (ره) و سازمان بهزیستی نمی توانند از یک زن بی سرپرست به درستی حمایت کنند، زنان بی سرپرست برای گرفتن وامهای اندک نیز با مشکلاتی نظیر آوردن ضامن و امانت گذاشتن چک مواجه اند.



وی تصریح می کند: گرانی سبب شده تا دیگر جوانان زیر بار ازدواج نروند و نیازهای خود را به اشکال دیگری مرتفع کنند.

مشکلات روحی و تنهایی گریبانگیر زنان بی سرپرست

یک روانشناس در خصوص مشکلات زنان سرپرست خانوار گفت: مشکلات اقتصادی زنان مطلقه و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر، طعنه ها و نیش های افراد فامیل و خانواده، عدم نگهداری فرزندان زنان مطلقه در خانه پدری، برخوردهای ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه گاه از جمله مسائلی است که دست به دست یکدیگر می دهند و موجب می شوند این زنان خیلی سریع و شتابزده و بدون تفکر و تامل به ازدواج ناخواسته دیگری تن بدهند.

دکتر رستمی افزود:علاوه بر تمام مشکلات ذکر شده، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعدد از جمله افسردگی و بد بینی برای این زنان می شود.همچنین احساس نگرانی زیاد نسبت به آینده و تنهایی خود بعد از ترک فرزندان بسیار آزار دهنده و این مشکلات روحی را افزایش افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: وضعیت بد اقتصادی موجب شده است که هم زنان سرپرست خانوار و هم فرزندان آنها از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر آسیب های اجتماعی باشند و عمدتاً یکی از علایم بیماریهای روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آنها دیده می شود. فرزندان این خانواده ها به طور بالقوه در معرض مسایلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیر رسمی، بزهکاری اجتماعی، محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار دارند.

این روان‌شناس اظهار داشت: طرز تفکر و باورغلط دیگران و داوری آنها نسبت به این زنان از یک طرف و از طرفی حس سرزنش‌گرایانه زنان مطلقه ارمغانی جز احساس یاس، سرخوردگی و از دست رفتن اعتماد به‌نفس برای آنها نخواهد داشت، نهایتا این حجم از سرخوردگی و از دست دادن عزت‌نفس باعث گوشه‌گیری و کنار رفتن از فعالیت‌های اجتماعی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: وقتی خانواده ای متلاشی می شود، به هر حال زن برای ادامه زندگی باید سراغ کاری برود و اگر کار مناسب گیر نیاورد، به طبع از نظر مالی در معرض تهدید واقع می شود. اگر هم مجبور به کار کردن در منازل افراد شود، نگاه مسموم و مخرب به او، روح و روانش را آزار می دهد.

55 هزار زن بی سرپرست گلستانی تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره)

کارشناس مسئول مدیریت بحران کمیته امداد گلستان تعداد زنان تحت پوشش کمیته امداد گلستان را 54 هزار و587 نفر عنوان کرد و افزود: کل زنان سرپرست خانوار استان 33 هزار و735 خانوار است که از این تعداد 21 هزار و347 حانوار روستایی و12 هزار و388 خانوار نیز شهری هستند.

رجبعلی رمضان پور نوع حمایت از این زنان را در کمیته امداد از نوع کمک های مستمری، درمانی، کمک های فرهنگی وتحصیلی، کمک های حمایتی مسکن، تهیه جهیزیه ازدواج دختران، اعطای وام های اشتغال و خودکفایی عنوان کرد و افزود:خدمات کمیته امداد از مساعدتی به بخش حمایتی تغییر رویه داده است.

رئیس اداره حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی گلستان نیز در خصوص طرح های حمایتی این نهاد از زنان سرپرست خانوار افزود: در طرحی مقرر است زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال تحت پوشش کمیته امداد گلستان تخت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

عیسی بابایی در ادامه تصریح کرد: دراین طرح که در راستای سیاست های اجرایی برنامه پنج ساله چهارم کمیته امداد امام خمینی وماده هفت قانون هدفمند سازی یارانه ها اجرا می شود این نهاد در نظر دارد زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال را به شعبات بیمه تامین اجتماعی برای برقراری بیمه آنان معرفی نماید .

وی افزود: این نهاد تاکنون 1400 خانوار را که دارای طرح اشتغال بودند را به شعبات تامین اجتماعی معرفی کرده است تا از مزایای بیمه برخوردار شوند وی همچنین از معرفی 4013 حانوار روستایی به صندوق بیمه روستایی عشایری در ادامه این طرح خبر داد.



توانمند سازی زنان بی سرپرست، مشارکت در فعالیت های اجتماعی

برای سرو سامان دادن به وضعیت زنان بی سرپرست، علاوه بر آنکه لازم است تعدد مراکز تصمیم گیری مهار شود و از انجام فعالیت های موازی نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی خودداری شود، کمک اصلی باید در چارچوب توانمندسازی آنان مورد توجه قرار گیرد.



فرآیند توانمندسازی زنان در چارچوب مباحث توسعه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است و این امر، راهی برای ورود زنان به فعالیتهای مشارکت آمیز اجتماعی است که یکی از راههای مهم در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، سوق دادن کمکها به آنها از سازمانهای حمایتی به خدمات بیمه ای و اجتماعی است.





اجرای طرح بیمه اجتماعی زنان، که هم اکنون نیز در مجلس مطرح است علاوه بر کمک به ارتقای امنیت روحی و روانی این زنان در اداره زندگی و کاهش دغدغه ها، می تواند به عنوان پشتوانه محکمی برای حمایت از آنها در شرایط سخت آینده و در دوران کهولت و از کارافتادگی محسوب شود.

ناگفته پیداست که اگر دربحث آسیب‌های اجتماعی، مشکلات فرهنگی واقتصادی زنان سرپرست خانوار مورد توجه قرار نگیرند این امر منجر به ایجاد آسیب در سطح جامعه می‌شود.

زنانی که شاید به لحاظ شرع وظیفه‌ای برای تأمین معاش زندگی ندارند ولی حال که همسر خود را از دست داده یا همسرشان از کار افتاده ویا به هر دلیلی وظیفه تأمین معاش زندگی بر عهده آنهاست دولت باید حمایت‌های مالی را از آنها بر عهده بگیرد.

هم اکنون نهاد های حمایتی کشور چون بهزیستی، کمیته امداد، وزارت رفاه، مرکز امور زنان هر کدام مجزاعمل می‌کنند که باید جایگاهی در رأس رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار قرار بگیرد تا سایر دستگا‌ه‌ها با آن هماهنگ شوند.