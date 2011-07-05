مرگ مادر گرگانی به دلیل فرسودگی تجهیزات بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، بانو " آمنه قره قاشی " که توسط فرزندانش برای گرفتن نوار قلب به بیمارستان پنج آذر گرگان مراجعه کرده بود، به دلیل خرابی تخت و افتادن از روی تخت جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرگ این بانوی گلستانی موجی از تاسف و تاثر را بین مردم استان ایجاد کرد و رفع کمبودها تامین امکانان مورد نیاز درمانی را در این بخش از خواسته های اساسی مطرح شده است.



فرزند بانوی گلستانی که مادرش بر اثر افتادن از تخت در بیمارستان پنج اذر جان به جان آفرین تسلیم کرد، به خبرنگار مهر گفت: به همراه برادارم برای گرفتن نوار قلب از مادرمان به اورژانس بیمارستان 5 آذر مراجعه کردیم.



سرالله تازیکه اظهار داشت: متاسفانه دستگاه نوار قلب خراب بود و برای تعمیر دستگاه فردی را آوردند و همزمان با درست کردن دستگاه، نوار قلب از مادرمان گرفته شد.

وی عنوان کرد: با نشان دادن نوار قلب، پزشک دستور بستری والده مان را صادر کرد و من به دنبال کارهای بستری مادر بودم و برادر دیگرم در کنار ایشان بسر می برد.



وی یادآورشد: مادرم از بردارم تقاضا می کند تا دستمال کاغذی به او بدهد و برادرم به دنبال تهیه آن بود که خبر می دهند مادرم از روی تخت به زمین افتاده و فوت کرده است.



تازیکه بیان داشت: متاسفانه بغل تخت خراب و فرسوده و عرض این تخت کمتر از نیم متر بود و افتادن از تخت عامل مرگ حاج خانم بوده است.



وی خرابی و فرسودگی امکانات بیمارستان، کمبود نیروهای پرستار و نداشتن کمک بهیار و ارائه نامناسب خدمات درمانی را از دیگر مشکلات این مرکز درمانی اعلام کرد.

به گزارش مهر، شاید مرگ این مادر گلستانی به دلیل کمبود امکانات درمانی و فرسودگی تجیزات تلنگری باشد تا مسئولان علوم پزشکی گلستان به خود آیند و برای رفع مشکلات بیشمار در حوزه بهداشت و درمان منطقه تلاش بیشتری کنند.

و شاید مرگ این مادر گلستانی عاملی باشد تا از مرگ دیگر مادران به دلیل سهل انگاری و کوتاهی در خدمات جلوگیری شود و شاید اگر فرزندان بانو آمنه می دانستند چنین سرنوشتی برای مادرشان رقم می خورد، عطای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان 5 آذر گرگان را به لقایش می بخشیدند.

مسئولان علوم پزشکی گلستان در این خصوص اظهار نظر نکردند اما خبرگزاری مهر آماده انعکاس نظرات ایشان درباره این حادثه است.

