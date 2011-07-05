به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در مراسم معرفی رئیس و اعضای شورای حوزه های علمیه استان تهران که عصر دوشنبه 13 تیرماه در تالار شیخ صدوق در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزارشد گفت: در این جلسه که به مناسبت معرفی رئیس و اعضای شورای حوزه ای علمیه استان تهران برگزار شده باید فرازی از وصیتنامه حضرت امام (ره) را مورد اشاره قرار دهیم.

وی گفت: در وصیت نامه امام(ره) آمده است که از همه لازمتر حوزه‌های علمیه است که تنظیم و تصفیه آن با مدرسین محترم و افاضل سابقه‌دار است با تأیید مراجع وقت . شاید تز "نظم در بی‌نظمی" است از القائات شوم همین نقشه‌ریزان و توطئه گران باشد. در هرصورت وصیت اینجانب آن است که در همه اعصار بویژه درعصر حاضر که نقشه‌ها و توطئه‌ها سرعت و قوت گرفته است، قیام برای نظام دادن به حوزه‌ها لازم و ضروری است؛ که علما و مدرسین و افاضل عظیم‌الشأن صرف وقت کرده و با برنامه دقیق صحیح حوزه‌ها را و بویژه حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌های بزرگ و با اهمیت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ کند.

مقتدایی در ادامه اشارات خود به وصیت نامه امام(ره) گفت: لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فقاهت است و حوزه‌های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود؛ وفقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه شود. و البته در رشته‌های‌ دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام برنامه‌هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید شود.

وی در ادامه به اظهارات مقام معظم رهبری درباره حوزه که در سال 86 در دیدار با اساتید و فضلای حوزه ایراد شده اشاره کرد که مقام معظم رهبری فرمودند: حوزه قم نبود ، حوزه کمرنگ و بی رونقی بود، بعد از آن رونق اولیه عهد اسبق حاج شیخ عبدالکریم حائری آمد حوزه جان گرفت. حوزه علمیه امروز را نگاه نکنید، فردایی وجود دارد، این فردا چگونه است، این را شما باید معین کنید که مسیر حوزه به کجا می رود. امروز باید معین کند که اگر امروز ارکان حوزه، مدیران، صاحبنظران، اساتید برجستگان و همت کنند درست فکر کنند و برنامه ریزی کنند تا حوزه بیست سال دیگر از تمام ابعاد از حالا به مراتب بهتر خواهد بود. اگر اکنون پیش بینی نکنیم معلوم نیست حوزه علمیه قمی با عرض و طول فعلی وجود داشته باشد. بزرگان، محققین، علما و فلاسفه خوب از حوزه گرفته می شود. هر روز فوت یکی از بزرگان حوزه پیش می آید و جای اینها باید اشخاصی رشد کنند و جای اینها را بگیرند. در غیر این صورت و اگر به خواهیم به اگرها قناعت کنیم، فردا یا حوزه ای نداریم یا حوزه رو به انحطاط می رود.

آیت الله مقتدایی تصریح کرد: 23 سال در دستگاه قضایی بودم سال 80 که استعفا کرده و به قم رفتم و مدیریت حوزه علمیه قم را پذیرفتم، برای پذیرش این مدیریت تفألی به قرآن زدم آیه ای با مضمون اذن به جهاد آمد. متوجه شدم که کار اولیه تقویت حوزه، ارتقای حوزه از نظر علمی و اخلاقی، تبلیغی در داخل و خارج است، بعد به این فکر افتادیم که تقویت حوزه علمیه قم امکان ندارد مگر با تقویت حوزه های شهرستانها چرا که اگر آنها قوی باشند قم هم قوی خواهد بود، از این رو به استانها پرداختیم، نواقص، کمبودها و نقاط ضعف را بررسی کردیم و در هر استانی یک شورا از علمای برجسته تشکیل دادیم تا به این مسائل رسیدگی کنند.

مدیر حوزه های علیمه سراسر کشور گفت: رئیس شورای حوزه های علمیه استانی باید به تمام مدارس سر بزند تا نیازها را رفع کند و مصوبات را اجرا کند. به نظر می رسید که دورهم جمع کردن علما امری غیر ممکن و کاری دشوار است، اما توانستیم در 27 استان این شورا تشکیل دهیم و تنها استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و اصفهان بدون شورا مانده چرا که مدیران حوزه علمیه این استانها درخواست کردند که این حوزه ها تحت نظر آنها باقی بماند.

وی در رابطه با تشکیل شورای حوزه های علمیه استان تهران گفت: برای تشکیل هر شورا در هر استان با سه نفر که دارای حوزه متنابهی در استان هستند گفتگو کرده و اجازه تشکیل این شورا را گرفتیم. طی جلساتی با آیت الله مجتبی تهرانی و آیت لله مهدوی اجازه تشکیل این شورا را گرفتیم و آنها نیز با موافقت اعلام حمایت نیز کردند. تقریبا همفکری هدف اصلی شورا بوده است. کاری که به صورت فردی انجام می شد به صورت همفکری انجام می شود که مورد تأیید مقام معظم رهبری و مراجع نیز بوده است.