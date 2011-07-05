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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۴

سهم حمل و نقل ریلی در اقتصاد ملی ناچیز است

سهم حمل و نقل ریلی در اقتصاد ملی ناچیز است

ساری - خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس سهم حمل و نقل ریلی در اقتصاد ملی را ناچیز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یوسف نژاد افزود: این وضعیت در مازندران مشاهده می شود و این استان در حمل و نقل ریلی ضعیف است.

وی با اشاره به مزیت های حمل و نقل ریلی، اظهار داشت: تسریع در روند توسعه اقتصاد ملی و افزایش بهره وری از جمله مزیت های حمل و نقل ریلی است و در امر تجارت و بازرگانی بسیار مفید و موثر است.
 
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سفرهای دولت به مازندران مواردی در این خصوص مصوب شده اما اقدامات جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
 
وی، روند سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در حوزه راه مازندران را مطلوب نداست و بیان داشت: باتوجه به نیازهای این حوزه و ورود میلیونی مسافر باید اقدامات جدی تری در این زمینه صورت گیرد.
 
یوسف نژاد اضافه کرد: حجم اعتبارات حوزه راه استان بسیار کم است اما مسئولان مربوطه قول دادند در سال جاری همکاری بیشتری در این زمینه خواهند داشت و به راه های مازندران توجه بیشتری خواهند کرد.
 
وی با اشاره به اجرای حدود 90 درصد عملیات احداث مسیر فرودگاه بین المللی ساری، بیان داشت: این جاده دسترسی مردم را به فرودگاه ، بسیار آسان می کند و اقدامات لازم برای اتمام این طرح عمرانی باید صورت گیرد.
 
وی، اعتبار مورد نیاز تکمیل این طرح عمرانی را حدود 40 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بخشی از این اعتبار برای پرداخت بدهی های معوقه به پیمانکاران و مابقی برای اتمام کارهای نیمه تمام است که امیدواریم با مساعدت مسئولان این موضوع محقق شود.
 
یوسف نژاد با اشاره به نبود آزاده راه مناسب در استان گفت: کمبود آزاد راه بیش از دیگر کمبودهای حوزه راه در استان احساس می شود و باتوجه به حجم تردد فراوان در راه های موجود استان ، نیاز به احداث آزاد راه بیشتر احساس می شود.
 
 
کد مطلب 1351527

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