اختصاص 3000 هزار میلیارد ریال برای توسعه حمل و نقل مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی افزود: درحالیکه مجموع اعتبارات این وزارتخانه حدود 50 هزار میلیاردریال است، سعی شده اعتبار مناسبی در اختیار این استان قرار گیرد.

وی، اعتبار در نظر گرفته شده در حوزه راه را بیشتر از مجموع اعتبارات عمرانی مازندران اعلام کرد و اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده عزم جدی مسئولان برای توسعه راههای مازندران است.

صادقی با اشاره به ورود میلیونی مسافر و گردشگر به این استان برای استفاده از جاذبه های گردشگری بیان داشت: راه های مواصلاتی مازندران زیر بار تراکم ترافیکی سنگینی است که باید اقدامات ضروری برای رفع این نقیصه و افرایش ایمنی راه ها صورت گیرد.

وی، راههای مواصلاتی مازندران را مطلوب ندانست و تاکید کرد: در تلاش هستیم با استفاده از اعتبارات بودجه ای و سایر منابع مالی دولت، راه های استان از وضعیت مطلوب تری بهره مند شوند.

صادقی، اولویت بندی طرح های حوزه راه را از جمله راهکارهای لازم برای تسریع در فعالیتهای عمرانی این حوزه اعلام کرد و افزود: در سالهای گذشته همزمانی اجرای طرحهای متعدد با اعتبار محدود به طور عملی موجب کندی اجرای این طرح ها شده است.



