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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۵

صنعت مازندران مسیر رشد نسبی را طی می کند

صنعت مازندران مسیر رشد نسبی را طی می کند

محمودآباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از روند نسبی رشد صنعت در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی در جلسه هیئت امنای شهرکهای صنعتی مازندران در محمودآباد اظهار داشت: صنعت مازندران امروز حرکتی رو به رشد را سپری می کند و این رشد و پویایی در سرعت بخشیدن به چرخه های صنعتی کشور کمک شایانی کرده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: شرکت شهرکهای صنعتی با توجه به رسالت خود که ایجاد زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی است، با اولویت بندی نیازهای موجود هر شهرک و بررسی در اجرای پروژه های مورد نظر، مصمم تر از گذشته در حال بستر سازی جهت رسیدن به تولید با تمام توان در سطح استان است.
 
گوهردهی افزود: در شهرک صنعتی شهدای محمودآباد اقدامات خوب در زمینه زیرساختها انجام گرفته که در رشد شهرک موثر بوده و با بهره برداری از پروژه های در حال اجرای شهرک از قبیل گازرسانی، تسطیح و زیر سازی آسفالت و احداث ساختمان اداری، امید است با جذب سرمایه گذار در منطقه، کمک شایانی جهت توسعه استان صورت گیرد.
 
شهرک صنعتی شهدای محمودآباد با وسعت 118 هکتار و حجم سرمایه گذاری 974 میلیارد ریال، دارای تعداد 32 واحد بهره بردار بوده که با ایجاد اشتغال برای هزار و 238 نفر در حال فعالیت است.
 
 
کد مطلب 1351529

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