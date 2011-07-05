صنعت مازندران مسیر رشد نسبی را طی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی در جلسه هیئت امنای شهرکهای صنعتی مازندران در محمودآباد اظهار داشت: صنعت مازندران امروز حرکتی رو به رشد را سپری می کند و این رشد و پویایی در سرعت بخشیدن به چرخه های صنعتی کشور کمک شایانی کرده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: شرکت شهرکهای صنعتی با توجه به رسالت خود که ایجاد زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی است، با اولویت بندی نیازهای موجود هر شهرک و بررسی در اجرای پروژه های مورد نظر، مصمم تر از گذشته در حال بستر سازی جهت رسیدن به تولید با تمام توان در سطح استان است.

گوهردهی افزود: در شهرک صنعتی شهدای محمودآباد اقدامات خوب در زمینه زیرساختها انجام گرفته که در رشد شهرک موثر بوده و با بهره برداری از پروژه های در حال اجرای شهرک از قبیل گازرسانی، تسطیح و زیر سازی آسفالت و احداث ساختمان اداری، امید است با جذب سرمایه گذار در منطقه، کمک شایانی جهت توسعه استان صورت گیرد.

شهرک صنعتی شهدای محمودآباد با وسعت 118 هکتار و حجم سرمایه گذاری 974 میلیارد ریال، دارای تعداد 32 واحد بهره بردار بوده که با ایجاد اشتغال برای هزار و 238 نفر در حال فعالیت است.



