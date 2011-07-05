  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۱

زرقانی خبر داد:

شرکت 5000 دانش آموز در طرحهای اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران

شرکت 5000 دانش آموز در طرحهای اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران

بابل - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: پنج هزار دانش آموز در طرحهای اوقات فراغت این اداره کل مشارکت دارند.

علیرضا زرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت امسال اظهار داشت: افتتاح برنامه ها و کلاسهای این طرح از 30 خرداد ماه امسال با حضور مسئولان ستادی و شهرستانی تبلیغات اسلامی، مسئولان شهری، دبیران، رابطان و دانش آموزان این طرح در شهرهای شرق و غرب این استان آغاز شده است.

وی تصریح کرد: انتخاب دبیران طرح، تشکیل ستاد طرح، انجام تبلیغات شهری، انتخاب رابطان و مربیان فعال طرح، ثبت نام از دانش آموزان، جذب و اعزام مبلغین و مربیان فعال از قم و بومی، ورود اطلاعات کلاسها به سامانه طرح، برگزاری جلسات توجیهی مربیان طرح از جمله برنامه های مقدماتی طرح بوده است.

زرقانی افزود: توزیع فرم خاطرات و نظرسنجی بین دانش آموزان، بازدید کلاسها، تهیه و اهدای نشریه فرهنگی جوان به دانش آموزان، اعزام دانش آموزان برتر به مشهد و جشنواره نشریات برتر و ارزیابی هسته های فرهنگی و اختتامیه طرح از دیگر برنامه های این طرح بوده است.

دبیر طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: در طرح اوقات فراغت امسال که در 28 کلاس نخبگان دینی جوان، 71 کلاس هسته های فرهنگی و 61 کلاس بوستان معرفت برگزار می شود تعداد 86 مبلغ از قم و 100 مربی و رابطان طرح و  پنج هزار دانش آموز فعالیت دارند.

برنامه ها و کلاسهای طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران از یکم تیر ماه امسال در شهرهای مختلف این استان آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان استمرار خواهد داشت.

کد مطلب 1351531

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها