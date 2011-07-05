شرکت 5000 دانش آموز در طرحهای اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران

علیرضا زرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت امسال اظهار داشت: افتتاح برنامه ها و کلاسهای این طرح از 30 خرداد ماه امسال با حضور مسئولان ستادی و شهرستانی تبلیغات اسلامی، مسئولان شهری، دبیران، رابطان و دانش آموزان این طرح در شهرهای شرق و غرب این استان آغاز شده است.

وی تصریح کرد: انتخاب دبیران طرح، تشکیل ستاد طرح، انجام تبلیغات شهری، انتخاب رابطان و مربیان فعال طرح، ثبت نام از دانش آموزان، جذب و اعزام مبلغین و مربیان فعال از قم و بومی، ورود اطلاعات کلاسها به سامانه طرح، برگزاری جلسات توجیهی مربیان طرح از جمله برنامه های مقدماتی طرح بوده است.

زرقانی افزود: توزیع فرم خاطرات و نظرسنجی بین دانش آموزان، بازدید کلاسها، تهیه و اهدای نشریه فرهنگی جوان به دانش آموزان، اعزام دانش آموزان برتر به مشهد و جشنواره نشریات برتر و ارزیابی هسته های فرهنگی و اختتامیه طرح از دیگر برنامه های این طرح بوده است.

دبیر طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: در طرح اوقات فراغت امسال که در 28 کلاس نخبگان دینی جوان، 71 کلاس هسته های فرهنگی و 61 کلاس بوستان معرفت برگزار می شود تعداد 86 مبلغ از قم و 100 مربی و رابطان طرح و پنج هزار دانش آموز فعالیت دارند.

برنامه ها و کلاسهای طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی مازندران از یکم تیر ماه امسال در شهرهای مختلف این استان آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان استمرار خواهد داشت.