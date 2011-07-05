چهارمین دوره مسابقه قرآنی نورالهدی برگزار می شود

سعید قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل افزود: از سوی دارالقرآن کریم مازندران، چهارمین دوره مسابقه تفسیر قرآن کریم در دو رشته سه جزء قرآن کریم، اجزاء 13،12و 14 و یک جزء، جزء12 و بر مبنای تفسیر نمونه در مازندران برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: دارالقرآن کریم این اداره کل در راستای برگزاری طرح نورالهدی چهار، اقدام به تهیه کتاب تفسیر نمونه جزء 12 و توزیع آن در بین شرکت کنندگان با قیمت یارانه‌ای هر جلد 20 هزار ریال خواهد کرد.

مسئول دارالقرآن کریم اداره ‌کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به برگزاری مسابقه تفسیر قرآن در دوره های گذشته، تصریح کرد: در طرح نورالهدی یک بیش از 400 نفر شرکت کردند که 13 نفر موفق به کسب گواهینامه شدند.

وی اظهار داشت: مهلت ثبت نام این طرح از اول ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه است و علاقمندان جهت شرکت در این طرح می‌توانند از طریق سایت تلاوت اقدام کنند.

قربانی افزود: پیش بینی می‌شود بیش از هزار و 500 نفر در طرح نورالهدی چهار شرکت کنند.

مسئول دارالقرآن کریم اداره ‌کل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: به کسانی که حد نصاب لازم را کسب کنند، علاوه بر اهدای جوایزی، گواهینامه طرح نورالهدی چهار اعطاء می‌شود.