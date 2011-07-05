85 هیئت مذهبی برتر مازندران حمایت می شوند

نصرالله اسکندر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق درخواست قبلی شورای هیئت مذهبی مازندران از استاندار در زمینه درخواست کمک و حمایت مالی از خرید تجهیزات و نیازمندیهای چهار هزار هیئت مذهبی این استان تعداد 85 هیئت مذهبی برتر مازندران مساعدت و حمایت مالی خواهند شد.

وی افزود: در این درخواست استاندار مازندران دستور مساعدت مالی 85 هیئت مذهبی برتر این استان را داد که این مبلغ در وعده های استانداری و اداره برنامه و بودجه استان به حساب این تعداد هیئت مذهبی برتر واریز می شود.

اسکندرزاده بیان داشت: این سهمیه به 65 هیئت مذهبی برتر برادران و 20 هیئت مذهبی خواهران بر اساس جمعیت شهری و طبق معرفی شورای هیئت مذهبی شهرستانها به شورای مذهبی استان تعلق گرفته است.

رئیس شورای هیئت مذهبی مازندران افزود: استانداری مازندران در ابتدای سال جاری، مبلغ 22 میلیون تومان اعتبار به حساب شورای هیئت مذهبی استان واریز کرده که به حساب شخصی هیئات مذهبی شهرهای استان جهت خرید اقلام فرهنگی و بازدیدها از هیئئت های مذهبی واریز شد.