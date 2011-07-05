دستور رئیس جمهور برای ارائه تسهیلات به آسیابهای روستایی

به گزارش خبرنگارمهر،‌ مرتضی تمدن عصر دوشنبه در همایش دهیاران استان تهران در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به حذف یارانه آرد و نان گفت: نان روستا باید در روستا تولید شود و روستایی خودش باید نان مورد نیازش را تولید کند.

وی گفت: از آغاز امسال تا کنون 65 میلیارد ریال تجهیزات و امکانات بین دهیاریهای استان تهران توزیع شده که این اعداد و ارقام بی سابقه است.

سیاست کلی دولت بازگشت به روستاست

رئیس شورای تأمین استان تهران سیاست کلی دولت را بازگشت و مهاجرت معکوس به روستا عنوان کرد و ادامه داد: باید فضای زیست و زندگی را از آپارتمانها و ساختمانهای درهم تنیده در شهرها به روستاها برگردانیم و این در برنامه و نگاه دولت است.

وی با اشاره به طرح باغشهرها که از سوی دولت پیگیری می شود گفت: باغشهرها پدیده مهمی است که دولت و شخص رئیس جمهور به طور جدی آن را پیگیری می کند و در واقع این طرح شکل دیگری از توسعه و توجه به زندگی بیرون فضای درهم تنیده شهرهاست.

سیاستهای اجرایی کشور معطوف به روستاها شده است

تمدن افزود: طی سالهای اخیر سیاستهای اجرایی کشور معطوف به روستاها شده و امروز می بینیم در کنار روستاهای در حال تخلیه و ویران شده حیات و زندگی جوانه زده است.

وی تأکید کرد: ما مسائل روستا را در الویت قرار داده ایم و این شعار نیست بلکه آن را با عدد و رقم و برنامه ریزی در این مورد اثبات می کنیم.

دهیاران افق فکری نگاه و برنامه ریزی خود در درون روستاها را توسعه دهند

استاندارتهران در ادامه سخنانش از دهیاران خواست تا افق فکری نگاه و برنامه ریزی خود در درون روستا را توسعه دهند و اولویتهای دهیاران را در بخشهای توسعه و عمران فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی عنوان کنند.

وی بیان داشت: بخشی از فعالیتهای فرهنگی استان تهران به سمت دهیاریها سوق داده می شود و به مدیران ستادی استانداری نیز تأکید شده است در گزینش شهرداران، ‌بخشداران و مدیران شهرستانی به جمعیت دهیاران توجه داشته باشند.

جایگاه مدیریتی دهیاران باید تقویت و تثبیت شود

استاندار تهران تأکید کرد: جایگاه مدیریتی دهیاران باید تقویت و تثبیت شود و توسعه روستا حساب شده و منظم باشد.

وی با اشاره به طرحهای روستایی گفت: طرحهای هادی همواره محل کشمکش و اختلاف نظر بوده است و باید به نقطه ای برسیم که تصویب طرحهای هادی به لحاظ ساماندهی و شکل دهی فضای روستا تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای تأمین استان تهران همچنین با تأکید بر برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها گفت:‌ دهیاران همیشه نباید منتظر حمایت دستگاه قضایی باشند و باید سرعت عمل داشته باشند و فرمانداران، ‌بخشداران و ستاد استانداری باید دهیاران را از حیث قانونی حمایت کنند.

در پایان این مراسم با حضور استاندار تهران و معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، از دهیاران نمونه شهرستانهای شمیرانات، ورامین،‌ بهارستان، ‌دماوند، اسلامشهر و ری تقدیر شد.