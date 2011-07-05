طرح هجرت 3 در 240 مدرسه استان تهران انجام می شود

محمد جواد آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به منظور بهبود اوقات فراغت دانش آموزان و مشارکت آنان در مرمت، باز سازی، تعمیر، بهسازی و زیبا سازی مراکز آموزشی، پرورشی و ورزشی در تابستان انجام می گیرد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح باعث تقویت فرهنگ ایثار، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی، خودباوری و ارتقای سطح توانمندی، مهارت، تجربه و دانش در دانش آموزان می شود.

آخوندی یادآور شد: در اجرای این طرح، معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش، سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان بسیج سازندگی مشارکت دارند.