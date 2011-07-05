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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۶:۵۶

آخوندی به مهر خبر داد:

طرح هجرت 3 در 240 مدرسه استان تهران انجام می شود

طرح هجرت 3 در 240 مدرسه استان تهران انجام می شود

تهران - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: از اول تیرماه طرح هجرت 3 در 240 مدرسه آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران آغاز شد.

محمد جواد آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به منظور بهبود اوقات فراغت دانش آموزان و مشارکت آنان در مرمت، باز سازی، تعمیر، بهسازی و زیبا سازی مراکز آموزشی، پرورشی و ورزشی در تابستان انجام می گیرد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح باعث تقویت فرهنگ ایثار، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی، خودباوری و ارتقای سطح توانمندی، مهارت، تجربه و دانش در دانش آموزان می شود.

آخوندی یادآور شد: در اجرای این طرح، معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش، سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان بسیج سازندگی مشارکت دارند.

کد مطلب 1351545

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