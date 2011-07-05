تولید الگوهای پوششی اسلامی در جامعه ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف جواهری ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در سومین جلسه کارگروه اموربانوان و خانواده استان مرکزی گفت: باید با تولید آثار و الگوهای پوششی مبتنی بر فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی اسلامی به ترویج الگوهای برتر حجاب در جامعه بپردازیم.

وی ادامه داد: گسترش فرهنگ حجاب در جامعه بستر پایداری خانواده ها را فراهم و از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استان مرکزی گفت: نمایشگاه عفاف، حجاب و پوشش اسلامی استان مرکزی فرصت مناسبی برای معرفی الگوهای پوششی جدید برای بانوان است.

وی افزود: مجریان نمایشگاه عفاف، حجاب و پوشش اسلامی باید با رعایت ارزشهای اسلامی مانع از تکرار تجربه تلخ استان در برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب به علت عدم رعایت موازین اسلامی شوند.

2 طرح فرهنگی شامل برپایی نمایشگاه عفاف، حجاب و پوشش های اسلامی و طرح ارتقا سطح فرهنگ زیست محیطی بانوان ساکن در منطقه شهرصنعتی اراک امروز به تصویب کارگروه بانوان و خانواده استان مرکزی رسید.