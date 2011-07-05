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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۳

تولید الگوهای پوششی اسلامی در جامعه ضروریست

تولید الگوهای پوششی اسلامی در جامعه ضروریست

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استان مرکزی بر ضرورت تولید الگوهای پوششی اسلامی فرهنگ حجاب در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف جواهری ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در سومین جلسه کارگروه اموربانوان و خانواده استان مرکزی گفت: باید با تولید آثار و الگوهای پوششی مبتنی بر فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی اسلامی به ترویج الگوهای برتر حجاب در جامعه بپردازیم.

وی ادامه داد: گسترش فرهنگ حجاب در جامعه بستر پایداری خانواده ها را فراهم و از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استان مرکزی گفت: نمایشگاه عفاف، حجاب و پوشش اسلامی استان مرکزی فرصت مناسبی برای معرفی الگوهای پوششی جدید برای بانوان است.
 
وی افزود: مجریان نمایشگاه عفاف، حجاب و پوشش اسلامی باید با رعایت ارزشهای اسلامی مانع از تکرار تجربه تلخ استان در برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب به علت عدم رعایت موازین اسلامی شوند.
 
2  طرح فرهنگی شامل برپایی نمایشگاه عفاف، حجاب و پوشش های اسلامی و طرح ارتقا سطح فرهنگ زیست محیطی بانوان ساکن در منطقه شهرصنعتی اراک امروز به تصویب کارگروه بانوان و خانواده استان مرکزی رسید.
کد مطلب 1351555

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