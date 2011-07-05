  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۱

درگفتگو با مهر عنوان شد:

38 هزار زن سرپرست خانوار در نوبت بهزیستی/ بودجه کافی نداریم

38 هزار زن سرپرست خانوار در نوبت بهزیستی/ بودجه کافی نداریم

مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزیستی گفت: در حال حاضر 38 هزار زن سرپرست خانوار به منظور دریافت خدمات سازمان بهزیستی پشت نوبت این سازمان هستند.

فریبا بریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر ساله در بودجه سازمان بهزیستی اعتباری به دفتر توانمندسازی خانواده و کودکان سازمان بهزیستی اختصاص داده می شود که این اعتبار در جهت اجرای برنامه ها و طرحهای مربوط به زنان و کودکان هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات دفتر پاسخگوی افراد پشت نوبتی نیست، گفت: تحت پوشش قرار گرفتن تمامی زنان سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه ای از سوی مجلس و نظر مثبت نمایندگان دارد و فقط چنانچه بودجه ای خاص به این بخش اختصاص داده شود می توانیم زنان پشت نوبت را تحت حمایت قرار دهیم.
 
مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزیستی تاکید کرد: توانمند سازی ، کارآفرینی ، آموزش مهارتهای زندگی و ... زنان سرپرست خانوار یکی از برنامه های اصلی سازمان است که در این راستا نیز اقدام به تشکیل گروههای همیار زنان کرده ایم.
 
به گفته وی، تا کنون 933 گروه همیار از زنان سرپرست خانوار در قالب گروههای 5 تا 10 نفره تشکیل شده است. فعالیت این گروهها این گونه است که با یکدیگر فعالیت اقتصادی را آغاز کرده و برای گذران زندگی و مخارجشان سودی کسب می کنند.
 
بریمانی افزود: در حال حاضر 174هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان هستند که از خدمات بهره مند و مستمری دریافت می کنند.
 
 
کد مطلب 1351556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها