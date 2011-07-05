38 هزار زن سرپرست خانوار در نوبت بهزیستی/ بودجه کافی نداریم

فریبا بریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر ساله در بودجه سازمان بهزیستی اعتباری به دفتر توانمندسازی خانواده و کودکان سازمان بهزیستی اختصاص داده می شود که این اعتبار در جهت اجرای برنامه ها و طرحهای مربوط به زنان و کودکان هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات دفتر پاسخگوی افراد پشت نوبتی نیست، گفت: تحت پوشش قرار گرفتن تمامی زنان سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه ای از سوی مجلس و نظر مثبت نمایندگان دارد و فقط چنانچه بودجه ای خاص به این بخش اختصاص داده شود می توانیم زنان پشت نوبت را تحت حمایت قرار دهیم.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزیستی تاکید کرد: توانمند سازی ، کارآفرینی ، آموزش مهارتهای زندگی و ... زنان سرپرست خانوار یکی از برنامه های اصلی سازمان است که در این راستا نیز اقدام به تشکیل گروههای همیار زنان کرده ایم.

به گفته وی، تا کنون 933 گروه همیار از زنان سرپرست خانوار در قالب گروههای 5 تا 10 نفره تشکیل شده است. فعالیت این گروهها این گونه است که با یکدیگر فعالیت اقتصادی را آغاز کرده و برای گذران زندگی و مخارجشان سودی کسب می کنند.

بریمانی افزود: در حال حاضر 174هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان هستند که از خدمات بهره مند و مستمری دریافت می کنند.



