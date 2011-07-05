به گزارش خبرنگار مهر، ایران در بخش اپه بانوان و هر سه اسلحه اپه، سابر و فلوره مردان در این دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. اسامی بازیکنانی اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
اپه بانوان: مریم پوردانا، مهسا پوررحمتی، وحیده نادعلی و بهاره غیاث آبادی
اپه مردان: علی یعقوبیان، عبدالله سراجیان، حامد صداقتی و سامان آزادیان
سابر مردان: مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، فرزاد باهر ارس باران و محمد فتوحی
فلوره مردان: حمید نجفی، وحید ذوالفقاری و حامد صیاد قنبری
مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از 17 تیرماه در سئول کرهجنوبی آغاز شده و تا 24 اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت. این مسابقات به صورت انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد. رقابتها با برگزاری دیدارهای انفرادی آغاز میشود که طی آن نمایندگان کشورمان در روز نخست مسابقات در اسلحه سابر پسران به میدان میروند. در روز دوم بازیکنان ایرانی دیدارهای خود را در اسلحه فلوره دختران و اپه پسران برگزار میکنند و در روز سوم شمشیربازان کشورمان به مصاف حریفان خود در اسلحه اپه پسران میروند.
قرعه کشی دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا هنوز انجام نشده است اما در روز نخست رقابتهای تیمی و در بخش پسران، تیم اسلحه سابر به مصاف قزاقستان میرود و تیمهای فلوره و اپه هم مقابل تیمهای کرهای قرار میگیرند. تیم اپه دختران نیز به مصاف تیمی از ژاپن میرود. دیدارهای تیمی پس از پایان مسابقات انفرادی آغاز میشود.
امتیازات به دست آمده در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا با ضریب 2 در کسب امتیاز لازم برای سهمیه بازیهای المپیک تاثیر مستقیم دارد. در دوره پیشین این رقابتها کرهایها قهرمان رقابتهای اسلحه اپه و سابر شدند و در اسلحه فلوره نیز عنوان قهرمانی به ژاپن رسید.
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