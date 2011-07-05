به گزارش خبرنگار مهر، ایران در بخش اپه بانوان و هر سه اسلحه اپه، سابر و فلوره مردان در این دوره از رقابت‎های قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. اسامی بازیکنانی اعزامی به این رقابت‎ها به شرح زیر است:

اپه بانوان: مریم پوردانا، مهسا پوررحمتی، وحیده نادعلی و بهاره غیاث آبادی

اپه مردان: علی یعقوبیان، عبدالله سراجیان، حامد صداقتی و سامان آزادیان

سابر مردان: مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، فرزاد باهر ارس باران و محمد فتوحی

فلوره مردان: حمید نجفی، وحید ذوالفقاری و حامد صیاد قنبری

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از 17 تیرماه در سئول کره‎جنوبی آغاز شده و تا 24 اردیبهشت‎ماه ادامه خواهد داشت. این مسابقات به صورت انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد. رقابت‎ها با برگزاری دیدارهای انفرادی آغاز می‎شود که طی آن نمایندگان کشورمان در روز نخست مسابقات در اسلحه سابر پسران به میدان می‎روند. در روز دوم بازیکنان ایرانی دیدارهای خود را در اسلحه فلوره دختران و اپه پسران برگزار می‏کنند و در روز سوم شمشیربازان کشورمان به مصاف حریفان خود در اسلحه اپه پسران می‏روند.

قرعه کشی دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا هنوز انجام نشده است اما در روز نخست رقابت‎های تیمی و در بخش پسران، تیم اسلحه سابر به مصاف قزاقستان می‎رود و تیم‎های فلوره و اپه هم مقابل تیم‎های کره‎ای قرار می‎گیرند. تیم اپه دختران نیز به مصاف تیمی از ژاپن می‎رود. دیدارهای تیمی پس از پایان مسابقات انفرادی آغاز می‎شود.

امتیازات به دست آمده در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا با ضریب 2 در کسب امتیاز لازم برای سهمیه بازی‎های المپیک تاثیر مستقیم دارد. در دوره پیشین این رقابت‎ها کره‎ای‏ها قهرمان رقابت‏های اسلحه اپه و سابر شدند و در اسلحه فلوره نیز عنوان قهرمانی به ژاپن رسید.