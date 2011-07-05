پتک مشکلات بر سر "سنگ" لرستان/ صادرات 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوری که با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.

مصوبات دولت برای کمک به رشد صادرات سنگ لرستان

به هر روی در حالیکه این ظرفیت توانایی این را دارد که لرستان را دنیا به عنوان یکی از مطرح ترین صاحبان صنعت سنگ معرفی کند که همچنان این صنعت درآمدزا با توانمندی به کارگیری بخش زیادی از بیکاران استان با مشکلات زیادی مواجه است.

این در حالی است که در قالب سفر سوم هیئت دولت به لرستان معاون اول رئیس جمهوری که با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان نیز دیدار داشت از رشد صادرات سنگ لرستان به 500 میلیون دلار خبر داده بود تا این رقم در مصوبات سفر سوم دولت نیز درج شود.

محمد رضا رحیمی با اشاره به قابلیتهای استان لرستان در زمینه تولید و فرآوری سنگ بر ضرورت توسعه صادرات سنگ استان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه سال 90 توان دولت با آغاز به کار صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری بیشتر خواهد بود فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان لرستان می توانند برنامه و طرح‌های خود را برای رشد اقتصاد و افزایش صادرات این استان ارائه کنند.

وی یکی از مزیتهای مهم استان لرستان را وجود معادن سنگ در این استان برشمرد و گفت: مسئولان استان باید تلاش کنند ضمن فعال کردن این مزیت بزرگ، گام‌های مؤثری برای توسعه و افزایش صادرات سنگ بردارند.

کاهش 50 درصدی صادرات سنگ در سالجاری

دبیر کانون سنگ ایران و رئیس انجمن سنگ استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در سال گذشته حدود 15 میلیون دلار صادرات سنگ داشته ایم که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 25 درصد افزایش یافته است.

خداداد غیاثوند افزود: در حال حاضر بیش از پنج هزار واحد سنگبری در کشور و 500 واحد سنگبری در استان مشغول به فعالیت است.

وی به وضعیت تولید و صادرات سنگ در کشور نیز اشاره کرد و گفت: از تعداد واحدهای سنگبری یاد شده در سال گذشته 75 میلیون متر مربع سنگ به ارزش 175 میلیون دلار تولید و صادر شده است.

دبیر کانون سنگ ایران و رئیس انجمن سنگ استان لرستان افزود: در سه ماهه اول سالجاری نیز به ارزش 3 میلیون دلار سنگ از لرستان صادر شده است که در این خصوص 50 درصد کاهش صادرات را داشته ایم.

مشکلات پیش روی صادرات سنگ لرستان

غیاثوند به دلایل کاهش 50 درصدی صادرات سنگ اشاره کرد و گفت: مشکلات پیش روی صادرات سنگ لرستان متعدد است که یکی از این مشکلات مربوط به صدور اسناد ارزی است.

وی غیرواقعی بودن قیمت ارز در کشور را از دیگر دلایل کاهش صادرات سنگ دانست و گفت: این امر موجب شده است که رقابت ما در بازارهای جهانی سخت شود.

نائب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران تصریح کرد: نبود سرمایه در گردش لازم برای واحدهای تولیدی و سنگبریها از دیگر مشکلات پیش روی این صنعت است.

غیاثوند همچنین به لطمه هایی که واحدهای سنگبری از صرافی ها خورده اند اشاره کرد و گفت: این امر انگیزه فعالان این بخش را از آنها گرفته است.

مصوبه دولت و فاصله ای از 15 میلیون دلار تا 500 میلیون دلار!

وی با تاکید بر اینکه همه این مشکلات با حمایت های دولت و مسئولان قابل حل است، تصریح کرد: کاهش صادرات سنگ لرستان در شرایطی رخ می دهد که مطابق مصوبه سفر سوم دولت به لرستان باید سقف صادرات در این بخش به 500 میلیون دلار برسد.

رئیس انجمن سنگ استان لرستان با اشاره به فاصله موجود میان صادرات 15 میلیون دلاری سنگ لرستان تا رقم 500 میلیون دلار، گفت: اگر قرار است این مصوبه دولت عملیاتی شود باید شرایط برای فعالیت واحدهای تولیدی این بخش فراهم شود.

غیاثوند با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رقم صادرات یاد شده هدف گذاری توسط این انجمن انجام شده است، ادامه داد: در این راستا کانون سنگ ایران، انجمن سنگ لرستان و خوشه سنگ استان هدف گذاری لازم را انجام داده و در این زمینه پیگیری کرده است.

تحقق صادرات 500 میلیون دلاری سنگ به 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

وی یادآور شد: مطابق بررسیهای انجام شده برای تحقق صادرات 500 میلیون دلاری سنگ از لرستان دست کم به اعتباری بالغ بر 150 میلیارد تومان نیاز است.

نائب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران ادامه داد: این در حالیست که ما پیگیری کرده ایم که در قالب قانون بودجه سال 90 از محل فروش اوراق مشارکت سازمان همیاری شهرداریهای کشور نسبت به فروش اوراق مشارکت برای تامین بخشی از اعتبار یاد شده اقدام کنیم که در این راستا به همکاری مسئولان نیاز داریم.

غیاثوند با اشاره به برند سازی سنگ لرستان، گفت: با پیگیریهای انجام شده برند سنگ لرستان تحت عنوان "لر استون" با همکاری شرکت شهرک های صنعتی تدوین شده تا از این پس سنگهای لرستان با برند به بازارهای جهانی عرضه شود.

وی با اشاره به تعریف یک شرکت هولدینگ در این بخش، گفت: در صورتیکه دولت در زمینه های یاد شده به کمک ما بیاید خواهیم توانست اهداف مورد نظر برای دستیابی به رقم 500 میلیون دلار صادرات سنگ را محقق کنیم.

سنگ لرستان همچنان چشم انتظار پایانه های صادراتی

نائب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران همچنین با تاکید بر ضرورت احداث پایانه های سنگ در لرستان، گفت: در حال حاضر ما ظرفیت های خالی در شهرستان دورود داریم که می توان با دادن اجاره به شرط تملیک در راستای احداث پایانه های صادراتی سنگ اقدام کرد.

غیاثوند احداث این پایانه ها را تسهیل کننده صادرات سنگ دانست و گفت: در صورت اختصاص این ظرفیت ها ما سرمایه گذارانی داریم که ظرف مدت زمان چند ماه نسبت به راه اندازی پایانه های صادراتی سنگ در این استان اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با این اوصاف علی رغم مکاتباتی که ما با وزیر بازرگانی و همچنین استاندار برای رفع مشکل پایانه های صادراتی سنگ داشتیم هنوز پاسخ روشنی از مسئولان دریافت نکرده ایم.

دبیر کانون سنگ ایران و رئیس انجمن سنگ استان لرستان با تاکید بر اینکه احداث پایانه های صادراتی سنگ در لرستان دارای مصوبه سفر دوم هیئت دولت است، گفت: اگر دولت برای احداث این پایانه ها به ما کمک کند یکی از مهم ترین مشکلات صادرات سنگ لرستان مرتفع خواهد شد چرا که احداث پایانه های سنگ یکی از بحث های مهم برای گره گشایی از مشکلات پیش روی این صنعت است.

به هر روی به نظر می رسد با توجه به وضعیت کنونی صنعت سنگ لرستان در صورتیکه دولت برای حمایت از فعالان این عرصه پای کار نیاید متاسفانه نه تنها مصوبه دولت برای صادرات 500 میلیون دلاری سنگ محقق نخواهد شد بلکه ممکن است با استمرار این روند میزان صادرات لرستان در سالجاری از رقم 15 میلیون دلار سال گذشته نیز کمتر شود.