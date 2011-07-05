مراقب باشیم عمره به یک سفر تفریحی تبدیل نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در جمع روحانیون کاروان‌های عمره مفرده اظهار داشت: ما سه هدف را می‌توانیم برای عمره تعریف کنیم؛ یکی به نمایش گذاشتن شکوه و عظمت اسلام و وحدت اسلامی جهان اسلام و تعظیم شعائر الهی، دیگری ثواب و اجر اخروی که برای زائر در نظر گرفته شده و هدف سوم ارتقای سطح فکری، معنوی و اخلاقی زائر است.

وی اضافه کرد: هدف سوم از اهمیت خاصی برخوردار است و این مسئولیت مهم به عهده روحانیون معظم کاروان‌ها و مسئولان عناصر فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری نهاده شده است.



حجت‌الاسلام اسکندری تصریح کرد: اگر این مهم به خوبی انجام نشود، باید انتظار بروز آسیب‌هایی باشیم که خدای نکرده در آینده قابل جبران نباشد و الان آسیبی که به صورت جدی عمره را تهدید می‌کند آن است که عمره، این سفر زیارتی و معنوی به یک سفر توریستی تبدیل شود.



وی اظهار داشت: یکی از مظاهر این تهدید جدی وضع پوشش برخی بانوان است که اصلا مناسب یک سفر معنوی و زیارتی نیست و مسئولان باید به صورت جدی به آن بپردازند.



لزوم تشکیل حلقه‌های قرآنی در مسجدالنبی



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به اهتمام روحانیون کاروان‌ها به شرکت و حضور در جلسات شورای فرهنگی هتل‌ها اشاره کرد و گفت: در جلسات شورای فرهنگی هتل‌ها دو موضوع مهم اتفاق می‌افتد؛ یکی برنامه‌ریزی و ارائه نظرات و پیشنهادات و دیگری هماهنگی در اجرای برنامه‌هاست.



وی با اشاره به فضای موجود در مدینه از روحانیون خواست تا زائرین را به تشکیل حلقات قرآنی در مسجدالنبی(ص) و مسجد شجره تشویق کنند.



حجت‌الاسلام اسکندری در ادامه به برخی از نکات در خصوص توجه فرهنگی و معنوی پیشنهاداتی ارائه کرد.