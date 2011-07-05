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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۴

ویژه برنامه های شبکه یک به مناسبت نیمه شعبان

ویژه برنامه های شبکه یک به مناسبت نیمه شعبان

شبکه یک سیما به مناسبت ایام شعبانیه ویژه برنامه‌هایی در نظر گرفته است که در روزهای14، 15، 16 و 26 تیر ماه به مناسبت ولادت امام حسین(ع)، حضرت اباالفضل(ع)، امام سجاد(ع) و حضرت مهدی (عج) روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه سخنرانی ویژه به تهیه‌کنندگی علی سوادکوهی در ساعت 9:50 روزهای 14 و 15 پخش می‌شود. در برنامه روز سه‌شنبه سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مولودی خوانی حاج حسین هوشیار به مناسبت سالروز ولادت امام حسین(ع) و در روز چهارشنبه به مناسبت سالروز تولد حضرت عباس(ع)  و روز جانباز، سخنرانی دکتر اکبر مرتضوی و اجرای تواشیح گروه طه پخش می‌شود.

به مناسبت سالروز ولادت حضرت ولی عصر(ع) نیز سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و مولودی خوانی محمدعلی پیروران پخش می‌شود.

حدیث و نماهنگ در قالب برنامه‌های عطر افشانی و روز خدا و همچنین پخش برنامه طرحی برای فردا به تهیه‌کنندگی علی اکبر نیکدست از برنامه‌های دیگری است که توسط گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه یک سیما برای پخش در ایام شعبانیه تدارک دیده شده است.

کد مطلب 1351576

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