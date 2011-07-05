ویژه برنامه های شبکه یک به مناسبت نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه سخنرانی ویژه به تهیه‌کنندگی علی سوادکوهی در ساعت 9:50 روزهای 14 و 15 پخش می‌شود. در برنامه روز سه‌شنبه سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مولودی خوانی حاج حسین هوشیار به مناسبت سالروز ولادت امام حسین(ع) و در روز چهارشنبه به مناسبت سالروز تولد حضرت عباس(ع) و روز جانباز، سخنرانی دکتر اکبر مرتضوی و اجرای تواشیح گروه طه پخش می‌شود.

به مناسبت سالروز ولادت حضرت ولی عصر(ع) نیز سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و مولودی خوانی محمدعلی پیروران پخش می‌شود.

حدیث و نماهنگ در قالب برنامه‌های عطر افشانی و روز خدا و همچنین پخش برنامه طرحی برای فردا به تهیه‌کنندگی علی اکبر نیکدست از برنامه‌های دیگری است که توسط گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه یک سیما برای پخش در ایام شعبانیه تدارک دیده شده است.