سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اجرایی نشدن طرح بیمه زنان خانه دار افزود: طرحی برای بیمه این افراد حدود 8 یا 9 سال قبل از سوی دولت مطرح و برای مدت کوتاهی نیز از سوی سازمان بهزیستی اجرایی شد اما به دلایلی نامشخص اجرای آن متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه مشکل متوقف شدن طرح بیمه زنان خانه دار، مربوط به بودجه نبود، گفت: برای اجرای این طرح بودجه ای نیز اختصاص داده شده بود و چنانچه نیاز به بودجه بیشتری بود باید به مجلس درخواست بودجه می دادند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: قرار بود بعد از اینکه طرح بیمه زنان خانه دار اجرایی نشد اصلاحاتی در آن ایجاد شود و برنامه جدیدی ارائه دهند اما تا کنون ساز و کار مشخصی در این خصوص انجام نشده است و زنان خانه دار همچنان در انتظار اجرای آن طرح هستند.

به گفته زمانی، با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری باید 10 درصد از یارانه ها برای بیمه همگانی هزینه شود برهمین اساس بیمه زنان خانه دار جزء نیازهای ضروری زنان و در اولویت قرار دارد به همین دلیل امسال این طرح اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرا نشدن طرح بیمه زنان خانه دار ظلم به زنان است گفت: وزارت رفاه قرار است در طرح بیمه زنان خانه دار اصلاحاتی انجام و طرح جدید را دولت به زودی به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که امیدواریم هرچه سریعتر این اتفاق رخ دهد و پس از کار کارشناسی در کمیسیون اجتماعی تصویب و برای اجرا در سال جاری آماده شود.