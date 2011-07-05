وضعیت پذیرش دانشجوی بورسیه خارج کشور/ محدودیتی در کشورها نداریم

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: امسال همه ثبت نام های بورس خارج کشور الکترونیکی بود و حدود 5 هزار و 900 نفر ثبت نام کننده داشتیم. حدود یک هزار نفر هم توانستند معرفی نامه از یک دانشگاه، موسسه یا مرکز خدماتی بیاورند. مصاحبه این افراد انجام شده و تقریبا 300 نفر در رشته های مختلف که ابتدا رشته های فنی و مهندسی، سپس علوم انسانی و تعدادی نیز از رشته های کشاورزی، علوم پایه و هنر است قبول شده اند.

وی افزود: پذیرفته شدگان بورس دکتری خارج کشور پس از اعلام نتایج باید به دنبال ارتباط با یک دانشگاه خارج کشور باشند. البته اگر از قبل در ارتباط بوده اند بهتر است اما در صورتی که ارتباطی نداشته اند باید سریعا با اساتید و دانشگاههای ممتاز در تمام دنیا ارتباط ایجاد کنند.

مدیرکل امور بورس وزارت علوم خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان بورسیه خارج کشور از نظر کشور محل تحصیل هیچ محدودیتی ندارند و هیچ محدودیتی از نظر کشورها نداریم.

مسلمی نائینی افزود: پذیرفته شدگان بورسیه خارج پس از اینکه پذیرش گرفتند، موضوعشان در کمیته علمی تخصصی اداره کل بورس بررسی می شود. اگر پذیرش آنها و استاد، دانشگاه و پیشنهاد رساله شان تایید شد باید به دنبال اخذ ویزا بروند و وزارت علوم هم برای اخذ ویزا حمایت مالی می کند.

وی اضافه کرد: اگر پذیرفته شدگان بورس خارج کشور، نمره زبان ندارند باید پیگیری کنند و نمره زبان را کسب کنند. وزارت علوم نمره Msrt را به عنوان حداقل نمره زبان می خواهد.