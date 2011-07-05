انسداد 200 کیلومتر راه عشایری در اردبیل/ ارتفاع برف 4 متر!

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت 12 روز از فصل تابستان و آب شدن برف مناطق کوهستانی در اکثر نقاط کشور، تاکنون بخش زیادی از منطقه مشگین شهر به دلیل برف گیری و بهمن گیر بودن پوشیده از برف بوده و مانع عبور عشایر منطقه به ییلاقات شده است.

بیشتر این مناطق و محورهای برف گیر در مسیر کوچ عشایر شاهسون و منطقه مغان استان اردبیل بوده و عدم بازگشایی آن در زمان مناسب و مقرر علاوه بر ایجاد تاخیر در حرکت عشایر، می تواند در چرخه زندگی و تولید محصولات دامی این گروه نیز تاثیر منفی داشته باشد.

200 کیلومتر راه عشایری مسدود است

مدیر اداره عشایر مشگین شهر در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دامنه های سبلان بیش از 450 کیلو متر را ه عشایری دارد که اکثر نقاط این محورها برف گیر و بهمن گیر بوده و بیش از نیمی از این مسیر نیز هم اکنون مسدود است.

حمید نصرآبادی افزود: هم اکنون برف زمستانی باقی مانده از زمستان در دامنه های کوه سبلان، بیشتر راه های عشایری را بسته در حالی که کوچ عشایر از دهم خرداد آغاز شده است.

وی اضافه کرد: برف به حدی زیاد است که بسیاری از جاده ها پوشیده از برف بوده و هم اکنون لودر و بولدوزرهای راه و ترابری مشگین شهر در این مسیرها و جاده ها، برف روبی می کنند.

ارتفاع برف بیش از چهار متر



مدیر اداره عشایر مشگین شهر با بیان اینکه بعضی از عشایر به دلیل سنگینی و مسدود بودن مسیرهای گذر هنوز نتوانسته اند به ییلاق خود برسند، متذکر شد: برف در بعضی قسمتها و محورها بلندتر از ماشین آلات برف روبی است و تا چهار متر ارتفاع دارد.

وی با بیان اینکه همه ساله همزمان با آغاز کوچ عشایر بازگشایی نقاط برف گیر و بهمن گیر سبلان شروع می شود، تاکید کرد: امسال نیز به دلیل احتمال وقوع بهمن تنها با چند روز تاخیر این کار آغاز شده است.

نصرآبادی با بیان اینکه مشگین شهر با برخورداری از 250 هزار هکتار مرتع یکی از مهمترین مناطق اسکان عشار در فصل تابستان است، عنوان کرد: این مناطق همه ساله پذیرای 30 هزار نفر عشایر با یک میلیون و 200 دام است.



عملیات برف روبی تا تیرماه ادامه دارد

به گفته رئیس اداره امور عشایری شهرستان مشگین شهر عملیات برف روبی و بازگشایی جاده های عشایری ییلاقات سبلان تا اواخر تیر ادامه خواهد داشت.

کوه سبلان دومین قله مرتفع کشور در 12 کیلومتری جنوب شهرستان مشگین شهرو 100 کیلومتری شهر اردبیل به عنوان مرکز استان قرار دارد.

عشایر با تاخیر در کوچ متضرر می شود

یکی از عشایر منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار نارضایتی از تاخیر بازگشایی این مسیر اظهار داشت: امسال به دلیل تاخیر در بازگشایی این مسیر عشایر زمان طولانی را در رسیدن به ییلاقات از دست داد و این تاخیر قابل قبول نیست.

جلیل جباری با بیان اینکه برف و وقوع بهمن در کوهستانی امسال نسبت به گذشته سنگین بوده و قدرت جابجایی را از عشایر گرفته است، اضافه کرد: هم اکنون بعد از گذشت 12 روز از فصل تابستان تازه کوچ خود را شروع می کنیم.

وی همچنین با اشاره به کم کاری مسئولان راه و امور عشایر استان در بازگشایی محورهای برف گیر مسیر کوچ عشایر افزود: این مسیر باید 15 روز پیش برای عبور عشایر استان باز می شد.

برخی از گردشگران مناطق کوهستانی استان نیز که در مناطق و دامنه های سبلان مشگین شهر حضور داشتند، در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم بازگشایی مسیرهای کوهستانی و حتی برخی راه های برف گیر روستایی در دامنه سبلان اظهار تعجب کردند.

عشایر با کمبود مراتع مواجه خواهد شد



اکبر شاهنده به مهر ابراز داشت: اگر اطلاع رسانی مبنی بر بسته بودن راه های برف گیر دامنه کوه به درستی انجام بگیرد، بسیاری از گردشگران برای عبور از این منطقه برنامه ریزی نمی کردند.

وی با بیان اینکه برای کوهپیمایی و استفاده از این زیبائیهای طبیعی به این منطقه آمده است، افزود: با سنگینی برف در دامنه ها و مسدود بودن مسیرهای عبور مجبور شدیم تا باز شدن راه در اطراف اتراق کنیم.

این گردشگر با اشاره به آغاز بازگشایی مسیرهای دامنه کوه و روستایی یادآور شد: به نظر می رسد با توجه به شرایط جوی امسال این عملیات می توانست یک ماه پیش آغاز شود تا برای عشایر و گردشگران مشکلاتی ایجاد نشود.

شاهنده با بیان اینکه در طول مسیر شاهد اتراق چندین ایل عشایر به صورت موقت بوده است، عنوان کرد: به نظر می رسید که این گروه از کمبود مراتع و شرایط جوی در دامنه های کوه ناراضی و گله مند بودند.