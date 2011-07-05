به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر مجموعه طنزی است که زندگی خانواده‌ای شهری و شهرنشینی در شهرستان و روستا را به تصویر می‌کشد.

تم اصلی داستان برمحور مهاجرت یک خانواده 6 نفره (پدر، مادر وفرزندان، شروین، رامین، شیما و فرناز) از تهران به یکی از شهرستان‌هاست.

شهر مقصد زادگاه پدر خانواده است و در آنجا برادرزاده پدر که پسرعموی فرزندان محسوب می‌شود، شیفته دختر بزرگ خانواده مهاجر ( شیما) می‌شود. شیما علاقه ای به پسرعمو ندارد و کشمکش مفصلی پیرامون این واقعه شکل می‌گیرد.

شهرام شفیعی نویسنده اثر در تشریح فصول کتاب گفت: هیچ یک از این محورها را بر دیگری مقدم ندانسته و تمامی این وقایع به صورت موازی در داستان پیش می‌روند به طوریکه استقلال بخش‌های بیست و دوگانه داستان که عبارتند از: هواپیما، پسرعمو، پشه بند، سیندرلا، حق رای و غیره با هم حفظ شده است.

«عشق خامه‌ای» در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و کارگاه قصه و رمان تولید شده و در 175 صفحه، قطع وزیری کوتاه در 2500 نسخه در انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسیده است.