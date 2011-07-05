شیوع تب مالت در آذربایجان غربی/ ابتلای 34 مورد در هر 100 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دهقان ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام افزود: میزان بروز تب مالت به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و دام در آذربایجان غربی 34 مورد به ازای هر 100 هزار نفر بوده که این رقم در کشور 20 تا 25 نفر به ازای هر 100 هزار نفر است.

وی روشهای سنتی دامپروری، ناکافی بودن پوشش واکسیناسیون دامهای جوان و جابجایی غیر قانونی دام در مناطق مرزی را ازعلل اصلی شیوع بالای بیماری تب مالت در آذربایجان غربی عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم با بیماری تب مالت، تعداد مبتلایان به این بیماری از 85 مورد به ازای هر 100 هزار نفر در سال 83 به 34 مورد در سال 89 کاهش یافته است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی بیان داشت: بیماری تب مالت که بطور عمده با مصرف شیر خام، فرآورده های لبنی آلوده بخصوص پنیر تازه، سر شیر و بستی خامه دار به انسان انتقال یافته و به علت ایجاد سقط جنین، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی در دامهای مبتلا و همچنین به علت ابتلای انسان و ناتوان کردن وی همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می گیرد .

شناسایی 6000 مورد گزدیدگی حیوانات در آذربایجان غربی

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیماری هاری یکی از مهمترین بیمارهای شایع ویروسی مشترک بین انسان و دام بوده که سیستم اعصاب مرکزی را درگیر می کند و مرگ انسان یاحیوان مبتلا در این بیماری حتمی است، گفت: میزان گاز گرفتگی حیوانات به عنوان علت اصلی بیماری هاری نیز در آذربایجان غربی نسبت به متوسط کشوری بیشتر است.

این مسئول حیوانات خونگرم سگ، گربه، روباه، شغال و گرگ را ناقل بیماری هاری به انسان معرفی کرد و اظهار داشت: میزان گاز گرفتگی حیوانات در این استان طی سال گذشته 1.9 به ازای هر هزار نفر بود که در مقایسه با متوسط کشوری 0.2 بیشتر است.

وی از شناسایی شش هزار مورد گزدیگی حیوانات در آذربایجان غربی خبر داد و با بیان اینکه هیچ مورد هاری در آنها مشاهده نشده است، ادامه داد: سال گذشته پنج مورد مرگ بر اثر بیماری هاری در کشور روی داده بود که

قلاده نبستن به سگهای اهلی و جمعیت بالای سگهای ولگرد از علل اصلی بالا بودن میزان گاز گرفتگی حیوانات در استان است.