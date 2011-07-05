به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین رقابتی که میان سه کتاب «سوران سرد»، «گنجشک‌ها نقطه گنجشک‌ها سر خط» و «جاده جنگ» پیش آمد این بار هم قرار است «جاده جنگ» به عنوان اثر برگزیده انتخاب شود.

همان طور که احمد شاکری دبیر جایزه قلم زرین پیش‌تر اعلام کرده بود سه کتاب «سوران سرد» نوشته جواد افهمی، «جاده جنگ» نوشته منصور انوری و «گنجشک‌ها نقطه گنجشک ها سرخط» نوشته ظریفه روئین به عنوان نامزدهای دریافت جایزه این دوره انتخاب شده بودند که حالا خبر می‌رسد، در میان این سه کتاب - که هر سه هم توسط سوره مهر منتشر شده‌اند - رمان «جاده جنگ» توانست عنوان اثر برگزیده را به دست آورده است.

رمان «جاده جنگ» پیش از این هم توانسته بود در چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل در رقابت با دیگر نامزدهای بخش داستان از جمله «سوران سرد»، «گنجشک‌ها نقطه گنجشک‌ها سر خط» نوشته و «بوفاری 4» مصطفی جمشیدی به عنوان اثر داستانی برگزیده انتخاب شود.

داستان این رمان 14 جلدی - که تاکنون چهار جلدش توسط سوره مهر منتشر شده است - از روز 3 شهریور 1320 و ماجرای هجوم روسها به کشور از شمال شرقی خراسان به ایران و اشغال کشور توسط متفقین آغاز می‌شود و با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اتمام می‌‌رسد. این مجموعه واقعه 15 خرداد 1342، فعالیت‌ مبارزاتی گروه‌های اسلامی، تظاهرات مردمی، پیروزی انقلاب اسلامی، خرابکاری‌ گروهکهای ضد انقلاب در کردستان و جنگ 8 ساله عراق علیه ایران را به تصویر می‌کشد.