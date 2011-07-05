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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۲

با تشخیص داوران؛

نمایندگان ایران مقام اول مسابقات بین‌المللی قرآن را کسب کردند

نمایندگان ایران مقام اول مسابقات بین‌المللی قرآن را کسب کردند

"مرتضی محمدنژاد" حافظ کل قرآن و "عباس هاشمی" بعنوان قاری از ایران، مقام اول رشته‌های حفظ و قرائت بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم را در میان شرکت کنندگان 61 کشور از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام نظر هیئت داوران این دوره از مسابقات در رشته قرائت "داروین حسیبوان بن سوحیبدین" از اندونزی ، "احمد بن یوسف" از بنگلادش، "محمد الطاروتی" از مصر و "سید ثمرالدین صمد اف" از تاجیکستان به ترتیب مقام های دوم تا پنجم معرفی شده و هدایای خود را دریافت کردندد.

همچنین براساس نظر هیئت داوران بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم "مرتضی محمدنژاد" از ایران، "مقداد مظفر جاسم" از عراق، "فرهاد یونس حسن" از کردستان عراق، "قاسم سوکونا" از مالی و "ابراهیم رمضان شبان" از تانزانیا به ترتیب مقام های اول تا پنجم رشته حفظ کل قرآن کریم را به خود اختصاص دادند و آنها را جوایز و لوح سپاس خود را دریافت کردند.
کد مطلب 1351595

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