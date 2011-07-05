به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام نظر هیئت داوران این دوره از مسابقات در رشته قرائت "داروین حسیبوان بن سوحیبدین" از اندونزی ، "احمد بن یوسف" از بنگلادش، "محمد الطاروتی" از مصر و "سید ثمرالدین صمد اف" از تاجیکستان به ترتیب مقام های دوم تا پنجم معرفی شده و هدایای خود را دریافت کردندد.

همچنین براساس نظر هیئت داوران بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم "مرتضی محمدنژاد" از ایران، "مقداد مظفر جاسم" از عراق، "فرهاد یونس حسن" از کردستان عراق، "قاسم سوکونا" از مالی و "ابراهیم رمضان شبان" از تانزانیا به ترتیب مقام های اول تا پنجم رشته حفظ کل قرآن کریم را به خود اختصاص دادند و آنها را جوایز و لوح سپاس خود را دریافت کردند.