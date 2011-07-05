قهرمان "گلدکاپ" به شیلی باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب مرحله گروهی رقابت های کوپا آمه‌ریکا، شیلی موفق شد با حساب 2 بر یک از سد مکزیک در گروه C رقابت ها بگذرد. "میگوئل آنخل پونسه" در دقیقه 41 برای مکزیک گل زد اما در ادامه، این شیلی بود که با گل های "استبان پاره‌دس" و "آرتورو ویدال" در دقایق 67 و 73 مقابل حریف خود به برتری رسید.

در دیگر دیدار برگزار شده این گروه، اروگوئه و پرو با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. "خوزه پائولو گوئررو" در دقیقه 24 برای پرو گل زد و "لوییس سوآرز" در دقیقه45 ، بازی را به تساوی کشید. برنامه ادامه این رقابت ها که بامداد فردا برگزار می شود به این شرح است:

گروه A:

* آرژانتین - کلمبیا

* بولیوی - کاستاریکا

چهل و سومین دوره رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا با حضور 12 تیم برتر منطقه آمریکای جنوبی در هشت شهر آرژانتین در حال برگزاری است و تا دوم مردادماه ادامه پیدا می کند.