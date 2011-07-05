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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۵

کوپا آمه‌ریکا - آرژانتین/

قهرمان "گلدکاپ" به شیلی باخت

قهرمان "گلدکاپ" به شیلی باخت

تیم فوتبال شیلی موفق شد مکزیک که بتازگی به عنوان قهرمانی رقابت های "گلدکاپ" دست پیدا کرده را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب مرحله گروهی رقابت های کوپا آمه‌ریکا، شیلی موفق شد با حساب 2 بر یک از سد مکزیک در گروه C رقابت ها بگذرد. "میگوئل آنخل پونسه" در دقیقه 41 برای مکزیک گل زد اما در ادامه، این شیلی بود که با گل های "استبان پاره‌دس" و "آرتورو ویدال" در دقایق 67 و 73 مقابل حریف خود به برتری رسید.

در دیگر دیدار برگزار شده این گروه، اروگوئه و پرو با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. "خوزه پائولو گوئررو" در دقیقه 24 برای پرو گل زد و "لوییس سوآرز" در دقیقه45 ، بازی را به تساوی کشید. برنامه ادامه این رقابت ها که بامداد فردا برگزار می شود به این شرح است:
گروه A:
* آرژانتین - کلمبیا
* بولیوی - کاستاریکا
چهل و سومین دوره رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا با حضور 12 تیم برتر منطقه آمریکای جنوبی در هشت شهر آرژانتین در حال برگزاری است و تا دوم مردادماه ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 1351597

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