امارات 3 میلیارد دلار به مصر کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "عصام شرف" نخست وزیر مصر شب گذشته با "شیخ خلیفه بن زیاد آل نهیان" رئیس امارات دیدار کرد.

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان در جریان این دیدار که "شیخ منصور بن زاید آل نهیان" معاون نخست وزیر امارات نیز در آن حضور داشت دستور داد صندوقی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای کمک به مصر تاسیس شود.

وی اعلام کرد که هدف از این اقدام فراهم کردن فرصت های شغلی برای جوانان مصری و کمک به اجرای پروژه های کوچک و متوسط در این کشور است.

رئیس امارات همچنین دستور اختصاص 750 میلیون دلار برای توسعه زیرساخت ها و تامین مسکن جوانان و 750 میلیون دلار دیگر نیز برای انجام پروژه های مختلف در مصر را صادر کرده است. شرف نیز از امارات و حمایت های آن از کشورهای عربی در شرایط مختلف قدردانی کرد.