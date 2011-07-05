به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری چهارشنبه 15 تیر ماه دریک بیمارستان کلید می‌خورد.

تست گریم بازیگران این مجموعه تلویزیونی که فیلمنامه آن را سعید فرهادی نوشته شده، انجام شد. انتخاب بازیگران و لوکیشن‌ها همچنان ادامه دارد.

مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" روایتگر قصه زنی است میانسال که در کشاکش زندگی، موفقیت‌ها و شکست‌هایی را متحمل شده که حاصل آن در 30 قسمت به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما تولید خواهد شد.

تا به حال حضور بازیگرانی چون آزیتا حاجیان، همایون ارشادی، مهران احمدی، هومن سیدی، لیندا کیانی، الناز حبیبی، میرطاهر مظلومی، حسین مهری، مجیدسعیدی ،ارسلان قاسمی، علی صالحی، مهوش وقاری، نسرین نصرتی، صفا آقاجانی، امیر حمیدزاده و ... در این مجموعه قطعی شده و تا روزهای آتی چند بازیگر چهره به این پروژه اضافه خواهند شد.

سیروس مقدم که اوایل امسال سریال موفق "پایتخت" را در ژانر طنز، روی آنتن شبکه اول سیما داشت مصمم است با یک ملودرام اجتماعی که در برگیرنده اتفاقات روز جامعه است و در فضای رئال روایت می‌شود اثری دیگر را به کارنامه‌اش اضافه می‌کند.

از دیگر عوامل اصلی این پروژه که تا به حال همکاریشان با این پروژه قطعی شده می‌توان به مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: برزو نیک‌نژاد، مدیر تصویر برداری: امیر معقولی، صدابردار: صالح حبیبی، دستیار دوم کارگردان: داود زادق‌آبادی، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری، عکاس: محمد فوقانی، جانشین تولید: محمود اتحادی، مدیر تدارکات: سعید میرزایی و سعید رضوی اشاره کرد.