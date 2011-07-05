وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بازنگری در فهرست دانشگاه‌های کشورهای عربی مدارک دکتری فقط 19 دانشگاه عربی که بیشتر در کشورهای مصر، لبنان و سوریه هستند را قابل ارزشیابی اعلام کرد.