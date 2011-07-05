به گزارش خبرنگار مهر، جدول دانشگاههای عربی که مدارک دکتری آنها قابل ارزشیابی است در جدول شماره (1) و جدول دانشگاههای عربی که مدارکشان در دوره کارشناسی ارشد ارزشیابی میشود در جدول شماره (2) منتشر می شود.
جدول شماره (1)
|ردیف
|کشور
|دانشگاه
|توضیحات
|1
|مصر
|جامعةالازهر
|-
|2
|مصر
|جامعةالاسکندریة
|-
|3
|مصر
|جامعةاسیوط
|-
|4
|مصر
|جامعةعین الشمس
|-
|5
|مصر
|جامعةالقاهرة
|-
|6
|عربستان سعودی
|جامعةالملک عبدالعزیز
|-
|7
|عربستان سعودی
|جامعةالملک فهدللبترول و المعدن
|-
|8
|اردن
|الجامعةالاردنیة
|-
|9
|لبنان
|الجامعةاللبنانیة
|-
|10
|لبنان
|جامعةالقدیسیوسف
|-
|11
|لبنان
|الجامعةالامریکیةفی بیروت
|-
|12
|لبنان
|الجامعة الاسلامیه فی لبنان
|
فقط رشته های علوم اسلامی (الهیات)، حقوق وزبان وادبیات عربی .روابط بین الملل و دیپلماسی
|13
|شعبه لبنان
|جامعة الامام الاوزاعی
|فقط رشته های علوم اسلامی (الهیات)، زبان وادبیات عربی
|14
|لبنان
|جامعة الروح القدس الکسلیک
|-
|15
|لبنان
|جامعة بیروت العربیه
|-
|16
|سوریه
|جامعةدمشق
|-
|17
|سوریه
|جامعة تشرین
|-
|18
|سوریه
|جامعة حلب
|فقط رشتههای کشاورزی و تاریخ علم
|19
|عراق
|جامعة بغداد
|-
جدول شماره (2)
|ردیف
|کشور
|دانشگاه
|توضیحات
|1
|کویت
|جامعة الکویت
|2
|اردن
|جامعه آل البیت
|3
|لبنان
|الجامعة الاسلامیه فی لبنان
|مقطع کارشناسی ارشد صرفاً رشته علوم سیاسی
|4
|یمن
|جامعة صنعا
|5
|عمان
|جامعه الشرقیه
|تا مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون
|6
|بحرین
|جامعة بحرین
|در مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون
|7
|بحرین
|جامعه المملکه
|باشرط آزمون تا مقطع کارشناسی ارشد
|8
|بحرین
|جامعه الاهلیه
|با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی ارشد
|9
|بحرین
|جامعه دلمون للعلوم والتکنولوجیا
|با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی ارشد
|10
|بحرین
|International University
|با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی ارشد
|11
|امارات
|Abu Dhabi University
|تا مقطع کارشناسی ارشد (باشرط آزمون)
|12
|امارات متحده عربی
|
الجامعه الامریکیه فی الشارقه
|
تا مقطع کارشناسی ارشد
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