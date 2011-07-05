209 مدرسه قرآنی در کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر خسرو ساکی شامگاه دوشنبه در نشست مشترک کمیته همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: در راستای گسترش و تعمیق علوم قرآنی در سطح جامعه به ویژه در بین دانش آموزان هم اکنون 209 مدرسه قرآنی در استان کردستان فعالیت دارند.

وی برگزاری بیش از 500 جلسه گفتمان دینی در مدارس، حضور روحانیون در اردوها و فعالیت های تابستانی، برگزاری هیجدهمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان استان، مفروش کردن 390 مدرسه استان به فرش محراب با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان، برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان دختر و پسر در سطح استان و اهدای چادر نماز به دانش آموزان دختر، پرداخت حق القدم ائمه جماعت مدارس در دو مرحله به مبلغ 170 میلیون تومان و برگزاری دوره های آموزشی بصیرت با حضور 15 هزار نفر از فرهنگیان استان را از دیگر اقدامات کمیته همکاری مشترک آموزش و پرورش با حوزه های علمیه اعلام کرد.

مدی کل آموزش و پرورش کردستان در ادامه گزارش خود با اشاره به فعالیت های این کمیته از زمان شکل گیری تاکنون گفت : این کمیته از سال 86 بر اساس تفاهم نامه فی مابین وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم فعالیت های خود را در سطح استان کردستان آغاز کرد و تاکنون نیز اقدامات خوبی در راستای این تفاهم نامه انجام شده است .

در ادامه این نشست مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی و مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری هرچه بیشتر با کمیته، گزارشی از اقدامات پیگیری شده را ارائه کردند.