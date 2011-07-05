روح قانون درباره تفکیک جنسیتی/ جلوگیری از اختلاط غیرشرعی در دانشگاهها

غلامرضا خواجه‌سروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قانون عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و نسبتی که بین این قانون و عنوان "تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها" برقرار می‌شود، گفت: روح قانون می‌گوید باید از اختلاط غیرشرعی در دانشگاه‌ها دوری کنیم یا حداقل زمینه اختلاط غیرشرعی در دانشگاه‌ها را تضعیف کنیم و به تدریج از بین ببریم و همه زمینه‌های حضور و مشارکت موثر همه اقشار داخل حوزه علم را در امور علمی زیادتر کنیم.

معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: وقتی بحث تفکیک‌جنسیتی پیش می‌آید ممکن است رنگ و بوی غیرفرهنگی به خود بگیرد و برداشت‌های دیگری از قضیه شود، حال آنکه این هم مقرراتی است مانند سایر مقررات دانشگاهی که باید از مسئولان گذشته سئوال شود که چرا این قانون را که مصوب دهه 60 است اجرا نکرده‌اند.

خواجه‌سروی درباره سابقه برنامه‌ریزی برای اجرای قانون عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها گفت: در دهه 70 و در سال‌های اوایل دهه 80 و سال 84 بر اساس این قانون، برنامه‌هایی تدوین شده و دوباره نیاز به تفسیر داشته که در سال 88 مصادیق را واضح‌تر گفته اما در گذشته به آن بی‌توجهی شده لذا باید دست به دست هم دهیم که این اتفاق بیافتد.

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی

کامران دانشجو در یک سخنرانی در دانشگاه شهیدبهشتی نیز با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبه 121 جلسه مورخ 6/5/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای زمان این دولت هم نیست درباره حدود اخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرت‌ها در دانشگاه تاکید کرده که دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس‌های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند. بنابراین قانون داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور دانشگاه‌ها و آموزش عالی اگر مصوبه‌ای داشت عین قانون است و باید رعایت شود.

وی در ادامه یادآوری مصوبات سال 66 شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاسهای مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از جهت بودجه و کیفیت درسی ایجاد نکند کلاسها باید جدا شود. بنابراین قانون داریم. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید هرگاه در محیط های تردد و نصب اعلانات در دانشگاهها احتمال ازدحام باشد باید محیط های جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود. همچنین مصوبه شورا تاکید دارد، لازم است دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاهها و کارگاهها و سالنهای تشریح و اتاق کامپیوتر و ... حتی المقدور در نوبت های خاص و به طور جداگانه استفاده کنند. بنابراین اگر آزمایشگاهها را خواستیم جدا کنیم، قانون داریم.

کامران دانشجو در ادامه قرائت مصوبات سال 66 شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده که دانشگاهها باید تدابیری اتخاذ کنند که در محیط های اداری از اختلاط غیر ضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیلی در کارها نشود جلوگیری بعمل آید. مسئولان مرد باید منشی مرد داشته باشند. در آن قسمت از دانشگاهها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند لازم است از کارمندان مرد استفاده شود و آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستند از کارمندان زن.