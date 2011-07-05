مهلت اعلام علاقمندی به رشته های دارای شرایط خاص در کنکور 90

دکتر سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داوطلبان باید علاقمندی خود را اعلام کنند و مورد یا موارد رشته‌های تحصیلی خاص را در آزمون سراسری سال 90 انتخاب کنند.

وی افزود: داوطلب باید شماره مورد یا موارد رشته‌های دارای شرایط خاص را از اطلاعیه سازمان سنجش انتخاب کند و به صورت اینترنتی تا روز چهارشنبه 15 تیرماه از طریق سایت سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اقدام به درج اعلام علاقمندی به رشته‌های خاص کند. داوطلب توجه داشته باشد که به درخواست‌های غیر از روش اینترنتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

طباطبایی در تعریف رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص اظهار داشت: رشته‌های‌ دارای شرایط خاص رشته‌هایی هستند که نیاز به‌ اقداماتی‌ نظیر مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی و یا عملی (اختصاصی خاص رشته) دارند و داوطلبان‌ علاقمند به‌ انتخاب‌ اینگونه‌ رشته‌ها باید شماره موارد را از جداول اعلام شده استخراج و حداکثر دو مورد از این موارد را در سایت سازمان درج کنند.

وی یادآور شد: در صورتی که نام داوطلب در ردیف‌ معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های‌ اعلام شده برای‌ مصاحبه‌ و معاینه‌ اعلام‌ شود باید در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، کدرشته‌ های مربوطه را به‌ عنوان‌ یک‌ یا چند رشته از انتخاب‌های‌ مجاز خود تا اولویت‌ نهم (قبل از اولویت دهم) انتخاب کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش تاکید کرد: داوطلبانی که علاقمندی خود را برای دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در کنکور سراسری نیز اعلام نکرده اند می توانند با خرید کارت اعتباری به مبلغ 34 هزار ریال (معادل 3 هزار و 400 تومان) و با ورود به سایت سازمان سنجش علاقمندی خود را اعلام کنند.